En qué canal pasan Bayern Múnich vs. Arsenal, por la Champions League 2026-2027: TV, horario y formaciones

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Bayern Múnich y Arsenal se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Davide Massa, se disputa en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El combinado bávaro se mantiene en el 12° lugar de la tabla de posiciones del certamen continental con cuatro puntos, producto de un triunfo por 5 a 0 ante Bodo/Glimt y un empate 3 a 3 frente a Viking como visitante. Con Harry Kane como figura estelar, busca levantar la ‘Orejona’ por séptima vez en la historia para igualar a Milan como el segundo con más consagraciones, solo por detrás de Real Madrid, el más ganador con 15 títulos.

Bayern Múnich está invicto en la Champions League, con una victoria y un empate en dos fechas Bernd Thissen - dpa DPA

El equipo dirigido por Mikel Arteta, por su parte, está octavo con puntaje ideal gracias a sus victorias por 1 a 0 contra Nápoli y por 3 a 0 ante Lille. En la última edición fue finalista, pero no logró superar al poderoso Paris Saint Germain (PSG), que se coronó bicampeón tras ganar por penales en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, luego del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario por los goles de Ousmane Dembélé -P- y Kai Havertz -A-.

Bayern Múnich vs. Arsenal: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Múnich, Alemania, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bayern Múnich corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.28 contra los 3.13 que se repagan por un hipotético triunfo de Arsenal. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.90.

A pesar de no partir como favorito, Arsenal quiere derrotar a Bayern Múnich en Alemania ADRIAN DENNIS - AFP

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