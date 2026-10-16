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LA NACION

En qué canal pasan hoy Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre el xeneize y la T, por la fecha 13 del Grupo A, se disputa este viernes a las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina

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Santiago Ascacíbar sería titular en el partido de este viernes entre Boca y Talleres, por el Torneo Clausura
Santiago Ascacíbar sería titular en el partido de este viernes entre Boca y Talleres, por el Torneo ClausuraJUAN MABROMATA - AFP

Este viernes, desde las 21.30, Boca y Talleres se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena está tercero en la clasificación general de su zona con 21 puntos, misma cantidad que Vélez, al que supera por diferencia de gol (+6 contra +4 del Fortín). Viene de empatar 2 a 2 con Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los goles de Fernando Alarcón y Jonathan Galván para el local, y del ecuatoriano Enner Valencia y el uruguayo Miguel Merentiel para el visitante.

Miguel Merentiel convirtió uno de los goles de Boca en el empate 2 a 2 ante Instituto
Miguel Merentiel convirtió uno de los goles de Boca en el empate 2 a 2 ante InstitutoMario Sar

La T, por su parte, se mantiene en el último puesto del Grupo A con nueve unidades, producto de apenas dos victorias, tres empates y siete derrotas. En la última jornada empató 0 a 0 con Independiente en el recinto, el Mario Alberto Kempes. En lo que va del certamen local únicamente cosechó más puntos que Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional, y Aldosivi, el otro club que hasta el momento estaría perdiendo la categoría.

Boca vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.71 contra los 5.21 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.65.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Talleres
Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante TalleresMarcelo Manera - LA NACION

Posibles formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Ángel Romero, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
  • Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri.
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