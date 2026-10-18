En qué canal pasan hoy Estudiantes vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

Estudiantes de La Plata y San Lorenzo se enfrentan este domingo desde las 18 en el estadio Uno José Luis Hirschi con arbitraje de Sebastián Martínez en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Estudiantes vs. San Lorenzo

Ambos equipos tienen 14 puntos en la tabla de posiciones producto de una campala de cuatro triunfos, dos empates y seis derrotas, por lo que disputan un cotejo clave para sus aspiraciones de clasificar a octavos de final. La diferencia entre ellos es que el Pincha se ubica noveno y el Ciclón décimo por el dividendo de goles (+2 contra -6).

El elenco comandado por Alexander Medina afronta el juego en medio de la serie de semifinales de la Copa Libertadores que protagoniza con Flamengo. Tras empatar son goles en la ida como local, lo visitará el próximo jueves en Río de Janeiro y, en ese contexto, el DT uruguayo resguarda a algunos futbolistas que habitualmente son titulares como el capitán Guido Carrillo, Tiago Palacios, Alexis Castro y Ezequiel Piovi.

Para el conjunto platense el cotejo es importante también para la Tabla Anual, donde se ubica undécimo con 45 unidades y, de momento, afuera de las copas internacionales del 2027. El Cuervo, por su parte, tiene chances matemáticas de llegar hasta el décimo lugar, pero está 18° con 36 unidades y necesita ganar las 12 que están en juego y, además, esperar que los rivales que están por encima suyo no sumen.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Joaquín Pereyra; Bautista Kociubinski, José Sosa, Miguel Ángel Monsalve; Joaquín Correa, Adolfo Gaich y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Joaquín Pereyra; Bautista Kociubinski, José Sosa, Miguel Ángel Monsalve; Joaquín Correa, Adolfo Gaich y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina. San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.09 contra 4.10 que cotiza su derrota,es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.08.