En qué canal pasan hoy Flamengo vs. Estudiantes, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026

Flamengo y Estudiantes de La Plata deciden este jueves el segundo finalista de la Copa Libertadores 2026 con la revancha de la serie de semifinales que se disputa en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y que comenzó la semana pasada con un empate sin goles en el estadio Uno.

El duelo inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Quien se imponga avanzará a la definición y jugará vs. Palmeiras, que eliminó a Fluminense por penales 5 a 3 tras igualar en el global 2 a 2.

La previa de Flamengo vs. Estudiantes

El Mengão es uno de los favoritos a quedarse con el título que defiende -lo ganó en 2025- y sacó un buen resultado en los primeros 90 minutos porque ahora define como local. No obstante, el entrenador Leonardo Jardim analiza qué formación disponer porque varios jugadores acarrean molestias o lesiones. La sorpresa es que en elenco carioca esperarán hasta último momento al uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien se recupera de una fractura en su muñeca izquierda y podría volver para este duelo.

Flamengo está invicto en el certamen con siete victorias y cuatro empates. En la primera etapa dominó el Grupo A con 16 puntos gracias a cinco triunfos y una parda. En octavos eliminó a Cruzeiro con un global de 3 a 2 -1 a 1 en la ida y alegría 2 a 1 en la vuelta-; y en cuartos sacó a Independiente del Valle de Ecuador 3 a 1 con un triunfo de visitante 2 a 0 y una igualdad 1 a 1 de local.

Flamengo está invicto en la Copa Libertadores 2026 MAURO PIMENTEL - AFP

El León, por su parte, integró también la zona A de la primera etapa y terminó segundo, por detrás de Flamengo, con nueve unidades conseguidas con dos victorias, tres pardas y una derrota. En octavos superó a Universidad Católica 4 a 1, con un triunfo 3 a 1 en la revancha en Chile después de una igualdad 1 a 1; y en cuartos a Corinthians 2 a 1 -igualdad 1 a 1 en la ida y alegría 1 a 0 en la revancha-.

El Pincha recibió este miércoles la habilitación de Marcos Rojo por parte del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el cual autorizó al defensor a disputar la Copa Libertadores después de que el club presentó una medida cautelar a raíz de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó inicialmente la inclusión del jugador en la lista de buena fe. No obstante, es muy probable que no sea titular porque la zaga central la conformarían Leandro González Pírez y Tomás Palacios, ambos ausentes en la ida por suspensión.

Estudiantes llegó a Río de Janeiro y recibió el apoyo de sus hinchas Prensa Estudiantes

Posibles formaciones

Flamengo : Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal o Lucas Paquetá, Samuel Lino; y Bruno Henrique o Pedro. DT: Leonardo Jardim.

: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal o Lucas Paquetá, Samuel Lino; y Bruno Henrique o Pedro. DT: Leonardo Jardim. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios o Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.40 contra 9.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.75.

Ambos equipos ya se enfrentaron tres veces en este torneo. Además del empate sin goles en la ida, en la primera etapa igualaron 1 a 1 en La Plata y ganó Flamengo 1 a 0 en Río de Janeiro.