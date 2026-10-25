En qué canal pasan hoy Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026

Este domingo, desde las 17 (horario argentino), Independiente y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Viene de empatar 1 a 1 con Racing como visitante por los goles de Maximiliano Meza -I- y Matías Zaracho -R-. No gana desde hace tres fechas, por lo que necesita un triunfo para cortar la racha negativa y no alejarse de la zona de acceso a los octavos de final.

Independiente debe ganar para mantenerse en los puestos de clasificación a octavos de final JUAN MANUEL BAEZ

El xeneize, que en la próxima semana jugará el Superclásico ante River, está segundo en la clasificación general del Grupo A con 24 unidades al igual que Defensa y Justicia y Vélez, a los que supera por diferencia de gol (+7 contra +6 del Halcón de Florencio Varela y +5 del Fortín). En la última fecha venció por 2 a 1 a Talleres en la Bombonera con tantos del uruguayo Miguel Merentiel y Leonel Flores (Matías Galarza puso en ventaja parcial al conjunto cordobés). Además, viene motivado por la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 en la que enfrentará a Atlético Mineiro.

Independiente vs. Boca. cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.13 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.21.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Independiente PABLO PORCIUNCULA - AFP

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