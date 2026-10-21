En qué canal pasan hoy Palmeiras vs. Fluminense, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026

Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Palmeiras y Fluminense se enfrentan en el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, se disputa en el Nubank Parque de San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la ida, disputada la semana pasada en el Maracaná, Palmeiras ganó 2 a 1 gracias a las anotaciones de José Manuel ‘Flaco’ López y Marlon Freitas (Wesley Nata descontó para Fluminense).

Para meterse entre los cuatro mejores, el Verdão venció a Liga de Quito por penales luego de empatar 3 a 3 en el global. Primero, en Brasil, festejó por 1 a 0 con un gol del argentino Agustín Giay. Luego, en Ecuador, perdió 3 a 2 por los tantos de Michael Estrada por duplicado y Luis Segovia para los ecuatorianos, y de Marlon Freitas y Vitor Roque para los dirigidos por Abel Ferreira. En la tanda de penales, el equipo brasileño se impuso por 4 a 3 y sentenció su pase a la próxima instancia.

El Flu, por su parte, dejó en el camino a Platense en cuartos de final, en una serie para el infarto. En la ida, disputada en el Maracaná, el local ganó 2 a 0 con goles de Nonato y Hulk. En la vuelta, en el estadio Ciudad de Vicente López, perdió 2 a 1 por los tantos de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda (el uruguayo Agustín Canobbio descontó para los brasileños). De esta manera, con el 3 a 2 en el resultado global, los brasileños pasaron de ronda.

Fluminense sacó a Platense en cuartos de final y quiere volver a una final de Copa Libertadores LUIS ROBAYO - AFP

Palmeiras vs. Fluminense: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa Libertadores 2026, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.72 contra los 6.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Fluminense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.