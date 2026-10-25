En qué canal pasan hoy River vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026

En la previa del Superclásico ante Boca en la Bombonera, River Plate se juega una carta fuerte en su estadio: Racing. El Millonario recibe a la Academia por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, que está en el umbral del fin de la etapa regular de 16 jornadas, pero con mucho en juego. Es que, el conjunto que dirige Leonardo Ponzio necesita ganar para asegurarse objetivos que puede condicionar su futuro más cercano y hasta el del año que viene.

El partido, que podría encaminar a River hacia los octavos de final, se puede ver en vivo por televisión en TNT Sports o seguir seguir minuto a minuto en canchallena.com. El sitio de datos y estadísticas de LA NACION también dispone de la Tabla Anual, que entrega clasificaciones a las copas internacionales, en vivo.

River, dirigido por Leonardo Ponzio, que viene de golear 3 a 0 a Belgrano como visitante, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y cinco derrotas. La Academia, por su parte, se ubica en el antepenúltimo puesto del Grupo B con 12 unidades (tres victorias, tres igualdades y siete caídas). En la última jornada empató 1 a 1 con Independiente en el Cilindro de Avellaneda.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de abril de este año, por la 14° fecha del Apertura. Entonces, River se quedó con la victoria por 2 a 0 en el estadio Presidente Perón con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Núñez es del 28 de julio de 2023, cuando se enfrentaron en la fecha 27 de la Liga Profesional con triunfo del Millonario por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz y Lucas Beltrán (Jonatan Gómez descontó para Racing).

Leonardo Ponzio asumió como el piloto de tormentas de River tras la salida de Eduardo Coudet como DT Manuel Cortina

River vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 25 de octubre.

: Domingo 25 de octubre. Hora : 19.15 (horario argentino).

: 19.15 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Racing no pasa un buen semestre y eso se refleja en que no pelea por ningún título FACUNDO MORALES

River vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Se viene Boca en la Bombonera

River tiene un compromiso clásico este domingo, pero también posa la vista en el próximo fin de semana. Es que, tras la Academia, visitará a Boca en la Bombonera el 1° de noviembre, a partir de las 15 (horario argentino).

El Superclásico, que siempre condiciona los partidos previo de cada equipo, corresponde al Interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, la penúltima de la etapa regular previa a los octavos de final.

El encuentro se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.