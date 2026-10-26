En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2026 hoy

El evento deportivo más importante de este lunes 26 de octubre es la ceremonia del Balón de Oro 2026 que se realiza desde las 17 (hora argentina) en The London Palladium de Londres, escenario que reemplazó al Theatre du Chatelet de París, y en el que se distinguirá a los mejores de la temporada que contempla un período que va entre 2025 y 2026.

En la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, la gala se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro.

The London Palladium albergará este lunes la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 Millie Turner - Invision

En la gala se reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada como así también a los mejores entrenadores, arqueros, futbolistas Sub 21 y clubes de todo el mundo que más se destacaron entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, día en que se jugó la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Votaron 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la FIFA.

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

Mejor Jugador

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

(Inter Miami) Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Lionel Messi está entre los favoritos a ganar el Balón de Oro al Mejor Jugador de la temporada Gustavo Garello - AP

Mejor Jugadora

Selma Bacha (Lyon)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Esmee Brugts (Barcelona)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Scarlett Camberos (Club América)

Kerstin Casparij (Manchester City)

Temwa Chawinga (Kansas City)

Cata Coll (Barcelona)

Melchie Dumornay (Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alex Greenwood (Manchester City)

Patri Guijarro (Barcelona)

Pernille Harder (Bayern Múnich)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Rose Lavelle (Gotham FC)

Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Kansas City)

Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Manchester City)

Ewa Pajor (Barcelona)

Claudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )

Wendie Renard (Lyon)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)

Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)

Tessa Wullaert (Inter/Como)

Mejor Entrenador masculino

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis De la Fuente (Selección de España)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Múnich)

Luis Enrique (París Saint Germain)

Luis Enrique y Vincent Kompany, dos de los entrenadores ternados al Balón de Oro FRANCK FIFE - AFP

Mejor Entrenador femenino

Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Selección de Japón)

Pere Romeu (Barcelona)

Elena Sadiku (BK Häcken)

Mejor Arquero

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gregor Kovel (Borussia Dortmund)

Joan García (Barcelona)

Édouard Mendy (Al-Ahli)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)

(Aston Villa/Chelsea) David Raya (Arsenal)

Vozinha (Colo Colo)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Matvey Safonov (París Saint Germain)

Emiliano 'Dibu' Martínez está otra vez nominado para ser elegido como el Mejor Arquero Erik S. Lesser - FRE53108 AP

Mejor Arquera

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Lorena (Kansas City Current)

Ayaka Yamashita (Manchester City)

Mejor Club masculino

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Bodø/Glimt (Noruega)

Flamengo (Brasil)

París Saint Germain (Francia)

Mejor Club femenino

Barcelona (España)

Bayern Múnich (Alemania)

América (México)

Manchester City (Inglaterra)

Olympique Lyon (Francia)

Mejor Jugador Sub 21

Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Éli Junior Kroupi (Bournemouth)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Warren Zaïre-Emery (París Saint Germain)

Yan Diomande es uno de los futbolistas ternados al premio en la categoría Mejor Sub 21 Oscar Manuel Sanchez - ZUMA Press Wire DPA

Mejor Jugadora Sub 21

Veerle Buurman (Chelsea)

Vicky López (Barcelona)

Felicia Schröder (Real Madrid)

Clara Serrajordi (Barcelona)

Lily Yohannes (Lyon)

GOALS? ASSISTS? TITLES?



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Cómo ver online la gala del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).