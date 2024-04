En qué canales pasan Deportivo Táchira vs. River Plate por la Copa Libertadores hoy

Escuchar

River Plate, uno de los cinco equipos argentinos que participan de la Copa Libertadores 2024, debuta este martes ante Deportivo Táchira, como visitante. El encuentro, correspondiente a la fecha inaugural del grupo H, comienza a las 21.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario llega a este compromiso en medio de una irregularidad que genera malestar en muchos hinchas, que no terminan de “abrazar” la gestión de Martín Demichelis al mando del equipo a pesar de que ya ganó tres títulos, el último de ellos -la Supercopa Argentina- hace apenas tres semanas. Está 4° en la zona A de la Copa de la Liga, con la misma cantidad de puntos que el 5°, Vélez, pero con mejor diferencia de gol (+13 contra 0), lo que le permite mantenerse en zona de acceso a cuartos de final. Deportiva Táchira, por su parte, se ubica 5° en el Apertura venezolano con 16 puntos, cinco menos que el líder Angostura, a falta de 13 fechas para que finalice el campeonato.

River necesita levantar cabeza para comenzar la Copa Libertadores 2024 con el pie derecho LA NACION/Gonzalo M. Colini

Deportivo Táchira vs. River Plate: cómo ver online

El debut de ambos equipos en la Copa Libertadores está programado para este martes a las 21.30 en Venezuela y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

Demichelis aún no encuentra un once titular definitivo. Franco Armani, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Miguel Borja parecen ser hoy los únicos jugadores de River consolidados en el equipo titular. Un arquero de época, una dupla de central que se repite y un goleador intratable que lleva 11 goles en 13 partidos. El resto de las líneas carece de nombres asentados: los laterales aún no logran despegar en ninguna de las dos bandas; la inmensa cantidad de mediocampistas centrales sigue sin regularizarse; los volantes creativos tienen demasiados altibajos; y el acompañante del colombiano sigue sin estar definido.

Miguel Borja es uno de los pocos futbolistas que se ganaron la titularidad en River en este 2024 Manuel Cortina

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.46 contra los 6.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Táchira. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.45.

Posibles formaciones

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Jefre Vargas, Haibrany Ruiz Díaz, Pablo Camacho, Oliver Benítez; Julián Figueroa, Carlos Robles, Maurice Cova; Yerson Chacón; Jesús Hernández y Bryan Castillo

Jesús Camargo; Jefre Vargas, Haibrany Ruiz Díaz, Pablo Camacho, Oliver Benítez; Julián Figueroa, Carlos Robles, Maurice Cova; Yerson Chacón; Jesús Hernández y Bryan Castillo River Plate: Franco Armani; Sebastián Boselli, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Esequiel Barco o Claudio ‘Diablito’ Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja.