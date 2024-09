Erling Haaland: lágrimas, burlas y presiones del goleador que puede ser el más efectivo de todos los tiempos

Escuchar

Un día antes del debut de Manchester City en la Champions League 2024, Pep Guardiola ofreció la habitual charla con los medios, en la antesala del choque contra Inter. Dos preguntas, al menos, le despertaron una sonrisa. Ambas tuvieron la misma dirección, bajo su fina ironía.

-Si Haaland convierte superará a Ronaldo como el jugador que más rápido alcanzó los 100 goles en su carrera, ¿tiene margen de mejora?

-Firmo que marque 99 goles en los próximos 100 partidos. Si no quiere mejorar, que no mejore, pero que marque 99 goles en los próximos 100 partidos y estaré más que encantado. Mejorará inevitablemente, de forma natural, jugando y ganando experiencia.

-¿Le sorprenden sus cifras?

-La verdad es que sí. Como jugador fui profesional durante 11 años y marqué… 11 goles. Imaginate lo sorprendido que estoy…

Erling Haaland nació en Leeds en 2000: los que nacieron en ese mágico año, evidentemente, tienen algo especial. Un don. Lo tiene el gigante noruego, de 1,94m conocido como el Androide, un auténtico animal del área. Acaba de conseguir el gol número 100 en su 104° partido en Manchester City en todas las competencias, supera a Cristiano Ronaldo (Leo Messi juega en otra liga) y es, claro que sí, una leyenda explosiva. Y le faltan, si se lo propone,15 años de carrera...

¿Cómo llegó a su centenar? Este domingo le convirtió un gol a Arsenal a los 9 minutos del primer tiempo, por la quinta fecha de la Premier League, después de recibir una gran habilitación, en un ataque fulminante. Después, a los 22 minutos, empataría el italiano Riccardo Calafiori y Arsenal pasaría a ganarlo 2-1 con un cabezazo del brasileño Gabriel Magalhaes sobre el final del primer tiempo.

Erling Haaland llega a 100 goles con la camisetas de Manchester City. Nada menos que contra Arsenal ¿En cuántos partidos lo logró? 105. Animal competitivo. Androide del gol.pic.twitter.com/raOVHeHCdf — VarskySports (@VarskySports) September 22, 2024

Nominado al Balón de Oro, suma 10 goles en cinco encuentros en la Premier League (uno solo de penal) y lideró la tabla de goleadores en sus dos campañas completas con el City desde que llegó desde Borussia Dortmund en 2022 a cambio de unos 63 millones de dólares. Una ganga.

Parece mentira, pero Cristiano Ronaldo queda a un costado. El portugués estableció el récord durante su época en Real Madrid, al anotar sus primeros 100 goles para la Casa Blanca en 105 partidos.

El gesto triunfal de Haaland luego de su conquista N° 100 con los Ciudadanos PAUL ELLIS - AFP

Al mismo tiempo, Haaland estableció otra marca (algo más pequeña) en la Premier League, al convertirse en el primer jugador en marcar nueve goles en las primeras cuatro jornadas de la temporada. Ningún otro jugador había superado las ocho conquistas acumuladas por Wayne Rooney para el Manchester United en las primeras cuatro fechas de la campaña 2011/12.

Cuestionado por su estilo alejado de la belleza, desprovisto de magia, su prepotencia goleadora rompe los libretos. Representa el fútbol profesional del futuro: una máquina de efectividad. Y solo tiene 24 años. Su profesionalismo, sin un ápice de sentimentalismo (ríe de vez en cuando), lo demuestra con hechos. Horas antes del choque con Brentford, el delantero noruego demostró su fortaleza al tomar la decisión de jugar en honor a Ivar Eggja, un amigo de la familia, fallecido a los 59 años.

¡Haaland es centenario!



1⃣0⃣0⃣ goles

1⃣0⃣5⃣ partidos pic.twitter.com/6XlFVdkZCb — Manchester City (@ManCityES) September 22, 2024

“No le pregunté si estaba listo. Si no lo estuviera, él hubiera venido a mí. Me dijo que siempre quiere jugar. Esa es su fortaleza: durante 90 minutos te olvidás de tu vida personal”, contó Guardiola, que con sus palabras desnuda la personalidad del atacante noruego, capaz de ser el próximo rey del fútbol. Si ya no lo es… “A veces la mejor manera es hacer tu trabajo. Durante muchos años lo viene haciendo a la perfección”, reflexiona el técnico catalán. Sin embargo, el noruego del Club del 100 no siempre fue un Terminator del gol. Sufría más de lo que se celebraba.

En marzo pasado, cuando se rindió a la clase de Lionel Messi (“es el mejor jugador de siempre”, ante la consulta por el Balón de Oro y el The Best que la Pulga se llevó pese a la altísima cosecha goleadora del delantero nórdico, 52 tantos en todas las competencias en 2023), el goleador al menos tiró magia con las palabras. “Es una buena pregunta si se tiene que retirar Messi para que yo pueda ganarlos. Lo cierto es que se llevó esos premios y también obtuvo el Mundial”.

En esa conversación mediática, abrió su corazón como nunca antes. Evidentemente, no tiene hielo en las venas. Se refirió a lo mucho que se criticaba cada vez que no acertaba en la definición. “Fallé, fallé muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me va a criticar. ¿Tengo que pensar en eso? No. Cuando era más joven lloré un montón si fallaba muchas ocasiones, así que trabajé en eso. Fue todo un reto: creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”, se abrió, como nunca antes.

El asombro de millones, las burlas de otros tantos. Y sus propias trampas. “Como todo en la vida, si pensás demasiado no es bueno. Si estás estresado, tampoco es bueno. El fútbol es mi vida, así que yo me focalizo en eso. Tengo una carrera y un objetivo: ser el mejor futbolista que pueda ser”, reflexionaba.

Sus reflexiones, mientras convierte goles de todos los colores con una voracidad nunca vista, parecen de un veterano de la vida. “Pueden pensar de dos maneras con todo lo que ya gané en la primera temporada. Pueden pensar que llegué y ya lo gané todo. O pueden pensar que tengo 23 años, lo gané todo y le tomé el gusto a ganarlo todo. Por cómo trabajo, siento que quiero ganarlo otra vez. Es tan simple como eso…”, explica. Y el Gran Pep, entre festejo y festejo, descree que sea un futbolista convencional. “Es un arma”, apunta. El arma que provoca el grito más sublime, el más emocionante. El grito de gol.