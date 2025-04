A qué hora juega Argentina vs. Colombia, por el Sudamericano Sub 17 2025

La selección argentina Sub 17 encara la parte final del Sudamericano de Colombia 2017 con la premisa de meterse en las semifinales del torneo que en esta edición cambió de formato y no tiene, como el Sub 20, Hexagonal Final. Y lo hace ante un desafío bien complejo: desde las 21 (horario argentino) se mide con el equipo local, de lo mejor del certamen hasta el momento. El Sudamericano otorga siete boletos clasificatorios a la Copa del Mundo de la categoría (entre 10 países que lo disputan), por lo cual, además de atesorar ese pasaje que consiguió con la victoria ante Perú, en la jornada anterior, la Argentina también pretende pelear por el título.

El encuentro entre albicelestes y cafeteros corresponde a la quinta y última fecha del Grupo A, cuyos dos primeros en la tabla avanzan justamente a semifinales. Se juega en el estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena de Indias, y se puede ver en vivo por televisión en TyC Sports y DSports 2. A su vez, canchallena.com dispone del minuto a minuto de todos los partidos, datos, estadísticas actualizadas al instante y detalles en las tablas de posiciones.

La selección argentina Sub 17 empezó con el pie izquierdo, pero luego creció en el torneo AFA

Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del grupo A del Sudamericano Sub 17 2025.

Día : Sábado 5 de abril.

: Sábado 5 de abril. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Olímpico Jaime Morón León de Cartagena de Indias, Colombia.

: Olímpico Jaime Morón León de Cartagena de Indias, Colombia. Árbitro: Matheus Delgado Candançan (Brasil).

Argentina vs. Colombia: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Cartagena de Indias, Colombia, y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports 2. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), mientras que los que tengan Flow o Telecentro Play solo pueden acceder a TyC Sports. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports (Flow, Telecentro Play, DGO).

DSports 2 (DGO).

Minuto a minuto: canchallena.com.

La Argentina y Colombia, al igual que Paraguay y Chile, acumulan seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Diego Placente perdió 3 a 2 sorpresivamente con la Roja en su estreno y luego goleó 4 a 1 al conjunto guaraní y 5 a 0 a Perú, mientras que el equipo cafetero venció 1 a 0 a Chile y 2 a 0 al equipo incaico, pero cayó por 1 a 0 contra la Paraguay en la última jornada.

La última vez que ambos seleccionados Sub 17 se vieron las caras en el Sudamericano de la categoría fue en la edición de 2019, con triunfo albiceleste por 2 a 1 con goles de Exequiel ‘Changuito’ Zeballos y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Johan Campaña descontó para los colombianos). La estadística que favorece a la albiceleste es que, en la categoría para menores de 17 años, no pierde con Colombia desde 2009.

El formato de juego de este Sudamericano Sub 17 es diferente al de los últimos certámenes de este tipo porque no habrá Hexagonal Final. Al haber más participantes en la Copa del Mundo (48, al igual que en la de mayores), cada Federación cuenta con más cupos disponibles y, por lo que la Confederación Sudamericana (Conmebol) pasó de tener cuatro a contar con siete.

En línea con esto, los dos líderes de cada zona avanzarán a las semifinales y lucharán por el título, ya clasificados al Mundial. Los terceros y cuartos, en tanto, jugarán cruzados entre sí y los ganadores de esos partidos se asegurarán su lugar en la cita ecuménica, mientras que los perdedores competirán luego por el séptimo y último cupo a la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025.

