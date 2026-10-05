Escocia vs. Eslovenia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Escocia y Eslovenia en la jornada 4 del grupo B1; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Escocia y Eslovenia, correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el estadio Barclays Hampden, ubicado en la ciudad de Glasgow.
El momento de los equipos
Escocia llega al compromiso tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a North Macedonia en su presentación anterior, lo que le permite afrontar este partido con mayor confianza. Por el contrario, Eslovenia buscará recuperarse luego de haber caído derrotado por 2-1 ante Suiza en su última aparición en el torneo.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas tras sus respectivos compromisos previos. Mientras que el conjunto escocés mantiene la solidez defensiva que le permitió mantener su valla invicta en su reciente victoria, el equipo esloveno llega con la urgencia de sumar puntos tras el tropiezo ante el seleccionado suizo.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo B1. Una victoria para Escocia consolidaría su posición en la tabla, mientras que Eslovenia necesita sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por el liderazgo de la zona y mantenerse con expectativas de clasificación.
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