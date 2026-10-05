Estonia vs. Islandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Estonia e Islandia, correspondiente al grupo C4 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el A. Le Coq Arena de la ciudad de Tallinn.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan con el ánimo en alza tras sus presentaciones previas. Estonia llega al compromiso tras conseguir una victoria por 1-0 ante Luxemburgo. Por su parte, Islandia también arriba con confianza luego de imponerse ante Bulgaria con un contundente 3-0.

Estadísticas del cruce

El partido en Tallinn representa una oportunidad clave para ambos conjuntos de consolidar sus aspiraciones dentro del grupo C4. La solidez defensiva demostrada por Estonia en su último encuentro se contrapone con la contundencia ofensiva que exhibió Islandia, lo que promete un duelo táctico cerrado en el A. Le Coq Arena.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta cuarta jornada es fundamental para las ambiciones de los dos equipos, ya que el resultado influirá directamente en la posición final dentro de la tabla de posiciones del grupo C4, buscando posicionarse de la mejor manera en el desarrollo del torneo.