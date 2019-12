Lionel Messi y un reinado que se prolonga en el tiempo; otra vez fue elefido como el mejor por el diario inglés

20 de diciembre de 2019

El diario inglés The Guardian publicó su tradicional encuesta anual, en la que Lionel Messi volvió a encabezar la nómina de los 100 mejores futbolistas del año, por delante de Virgil van Dijk y Sadio Mané. Además, otros cinco jugadores argentinos figuran dentro de la nómina.

En la encuesta de The Guardian participaron 239 expertos de 63 países y totalizaron 9.560 votos. Un dato refleja lo que significó el astro rosarino en esta votación: Messi integra la lista de los 239 jurados. Dentro de este contexto, Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Mauro Icardi son el resto de los argentinos dentro de los 100 mejores.

"El jugador del año es un debate diferente y muy abierto, pero Messi fue el máximo goleador de Europa y también el máximo goleador de la Champions Legue, a pesar de que, como dijo cuando recogió el Balón de Oro, es un "constructor". Incluso esa vieja idea sobre cómo desapareció en Anfield contra Liverpool no es realmente cierta: intente ver el partido nuevamente. Y al final, es bastante simple: nadie ha jugado como Messi en 2019. Quizás nadie haya jugado como Messi, punto final", argumenta The Guardian.

Los top 15 del listado de The Guardian

Dentro del Top 10 seleccionado por el diario, detrás de los tres mejores aparecen Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Raheem Sterling, Alisson y Frenkie de Jong. En tanto que Agüero se ubica 13º, Di María 39º, Dybala 42º, Lautaro Martínez 47º e Icardi 60º.

Según otros datos que se desprenden de la encuesta, 95 de los 100 mejores futbolistas juegan en Europa, cuatro en Brasil (Dani Alves estuvo en PSG hasta junio) y uno en la MLS estadounidense: Zlatan Ibrahimovic, que recientemente se alejó de Los Ángeles Galaxy. Por otra parte, Brasil es el país con más jugadores (17) y Manchester City el club con mayor cantidad de integrantes (11).

Para la octava lista de The Guardian de los mejores 100, la encuesta estuvo liderada por ex jugadores como Dimitar Berbatov, Falcão y Daniele Massaro. Ellos estuvieron respaldados por una selección global de entrenadores y periodistas, así como otras personalidades del fútbol como Javier Zanetti, Zico, Nuno Gomes, Grafite, Quinton Fortune y Julio César Uribe.

También hubo más argentinos que fueron votados, pero no llegaron a figurar dentro de los 100 mejores: Nicolás Tagliafico (134º), Gonzalo Higuaín (135º), Alejandro Papu Gómez (148º) y Exequiel Palacios (177º). Y otros que no llegaron a tener ranking porque no superaron el umbral mínimo de cinco votos: Enzo Pérez, Leandro Paredes, Darío Benedetto, Éver Banega, Ignacio Fernández, Lucas Ocampos, Franco Armani, Esteban Andrada y Germán Cano.

Sam Kerr, la mejor entre las mujeres

The Guardian también elaboró un listado con las 100 mejores futbolistas femeninas en 2019. Allí, Kerr, la australiana de Orlando Red Stars, lidera la nómina. La defensora inglesa Lucy Bronze fue ubicada en la segunda posición. Mientras que la estadounidense Megan Rapinoe cerró el podio. No hay argentinas dentro de las top 100.