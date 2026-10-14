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Estudiantes de La Plata - Flamengo: horario, TV y formaciones del partido de ida la semifinal de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Estudiantes de La Plata viene de ganar ante Corinthians por 1-0 mientras que Flamengo llega de empatar ante Independiente del Valle por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 17 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Estudiantes de La Plata y Flamengo en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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