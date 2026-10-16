La AFA sancionó con tres meses de suspensión a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la Supercopa Internacional

El tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con tres meses de suspensión a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. El órgano definió el castigo luego de examinar todas las pruebas relacionadas con la invasión de cancha de la Brujita durante la Supercopa Internacional, que el Pincha disputó -y perdió por 3 a 1- ante Rosario Central en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Idéntica sanción recibieron el vicepresidente primero de la entidad platense, Pascual Caiella, y el director deportivo del club, el exfutbolista Marcos Angeleri. Más allá de que Verón era el más complicado por los insultos proferidos al árbitro Darío Herrera -“toda tuya, ladrón”, profirió el presidente del club-, el órgano sancionatorio definió la misma pena para los tres involucrados en los incidentes. Además, le fijó al club una multa de 500 entradas, una cifra equivalente a $25 millones.

Los incidentes entre los jugadores de Rosario Central y Estudiantes de La Plata Captura de Video

El tribunal, que se basó en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso f), 13 y 23 del Código Disciplinario para sancionar a los directivos del Pincha, dijo en sus considerandos que “operan como severas pautas agravantes lo bochornoso del desorden generalizado suscitado en el cierre de una final oficial, el quebrantamiento de la zona de exclusión del campo de juego y la alta investidura institucional que ostentan el Presidente, el Vicepresidente 2° y el Director Deportivo del Club Estudiantes de La Plata".

Además, el órgano que preside el escribano Fernando Mitjans admitió que consideró como atenuantes “la circunstancia de no haberse llegado a consumar agresión física alguna contra la terna arbitral, la posterior actitud de contención hacia los integrantes de su plantel y la permanencia del equipo en el campo para participar de la ceremonia de premiación”. Por estas razones esgrimidas por el órgano es que los directivos no recibieron una pena aún mayor.

Los hechos

Las pruebas fílmicas analizadas por el tribunal de Disciplinan se ciñen a lo ocurrido tras el 3-1 de Rosario Central, convertido por Julián Fernández. Los jugadores de ambos equipos se trenzaron, hubo golpes de puño, los suplentes de Estudiantes se metieron en la cancha y la trifulca continuó en la calle de entrada a los vestuarios, ante la vista de todos.

Verón, en la calle de estuarios del estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero

En cadena nacional. Herrera, impávido, miraba todo con los brazos en jarra. Había sacado de su bolsillo la tarjeta roja, pero no sabía a quién de todos mostrársela. ¿A todos? Al final, la guardó. Pero no pitó la conclusión del partido, que quedó en el limbo, entre los disturbios y las ganas de festejar de Central.

Los dirigentes de Estudiantes bajaron al vestuario. Algunos de los jugadores platenses no querían volver a la cancha, fastidiados por el -mal- nivel del arbitraje. El reloj de la transmisión seguía corriendo. Para entonces, los golpes y las agresiones habían cesado. La violencia era solo verbal. Verón salió del vestuario y encaró a Herrera, llegando casi al círculo central. “¡Toda tuya! ¡Toda tuya!“, le espetó, casi en la cara. Los futbolistas platenses regresaron a la cancha. Pero el fútbol -que se había ido hacía un buen rato- nunca más volvió.

Darío Herrera y sus asistentes, luego de la Supercopa Internacional disputada en Santiago del Estero

En ese clima enrarecido, pero sin incidentes en las tribunas, el partido se dio por terminado. En la cancha hubo tres imágenes: de un lado, los jugadores de Rosario Central festejando ante sus hinchas un nuevo trofeo. Del otro, los de Estudiantes consumidos por la bronca. Y en el medio, de negro, Herrera y su cuerpo arbitral, testigos casi mudos de todo lo que estaba pasando.

También hubo ironías al por mayor. Del propio Verón, quien después de haber increpado a Herrera a la vista de todos dijo que “lo había felicitado. Dirigió muy bien. Nada que decir”. El presidente pincharrata y los futbolistas de Estudiantes “aplaudieron” a la terna arbitral cuando recibieron las medallas por el partido. Las recibieron de manos de Tapia, que ahí sí estuvo en el estrado para premiar a Herrera, sus asistentes y a los jugadores de Rosario Central. Los platenses, en cambio, recibieron su premio de parte de Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional.