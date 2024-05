Matías Mansilla, el superhéroe de Estudiantes que con sus atajadas (y su machete) dejó afuera a Boca

Escuchar

Ayer, exactamente a las 23, la cuenta oficial de Estudiantes en X publicó una foto de Matías Mansilla con el siguiente mensaje: He-Mansilla. De criticado a venerado. Es probable que el arquero, quien nació en 1996, no haya entendido el juego de palabras. El juguete de He-Man se comenzó a vender en 1982 y el dibujo animado se estrenó un año después. Una síntesis para Mansilla (28 años) y los de su generación: se trataba de un superhéroe.

Así lo considera el club por estas horas. Sin embargo, antes de la semifinal de la Copa de la Liga contra Boca, su presente era diferente. Mansilla estaba lejos de contar con aceptación total; incluso, era bastante discutido.

Mansilla elige su izquierda y contiene el penal ejecutado por Figal DIEGO LIMA - AFP

“Es cuestión de tiempo, hace tres meses y medio que está en la institución, poquito tiempo. Se lo empezó a mirar de reojo porque tiene que reemplazar a Andújar y hoy es un arquero que va a jugar una final”, explicó el director técnico del Pincha, Eduardo Domínguez, y agregó: “Claro que tiene mérito. Nosotros le damos la confianza no por decírsela, sino porque se la mostramos. Él tiene que tener tranquilidad y ser él; cuando sea él se va a desenvolver mucho más tranquilo, mucho más cómodo, y va a mostrar realmente el potencial que tiene y que nosotros vemos”.

Lo que marca el entrenador es clave. La comparación con el anterior jugador de su puesto es inevitable y Andújar, para Estudiantes, es palabra mayor: arquero con más partidos en la historia del club platense y tricampeón (liga, Copa Argentina y Copa Libertadores).

A pesar de que no generaba tranquilidad en los simpatizantes albirrojos, Mansilla se tenía fe. Mucha fe. “Tranquilo que voy a atajar dos penales”, le dijo al capitán, Santiago Ascacibar, antes de la definición. Lo reconoció, sorprendido, el propio mediocampista minutos después del encuentro.

Pero no fue confianza solamente. El Pincha planificó una posible definición por penales y el machete que tenía su arquero se tornó viral. Un ejemplo, apenas: la indicación de qué debía hacer si remataba el uruguayo Edinson Cavani. Lo hizo y lo atajó. Los que siguen de cerca a Estudiantes no se sorprendieron. Hace unos días, en una entrevista con el medio partidario Atentos Pinchas Mariano Andújar avisó: “Leandro Cortizo es uno de los mejores preparadores de arqueros de Sudamérica”.

Matías Mansilla salta para tapar la llegada de Cristian Medina HERNAN CORTEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El conjunto platense realizó, en definitiva, lo que hace muchos años afirmó uno de sus estandartes (Carlos Salvador Bilardo) y algunos técnicos no llevan a cabo: trabajar los tiros desde los once metros. ¿Cuál fue la frase del Doctor? Esta: “El penal hay que trabajarlo, desde el punto de vista del ejecutante y también del arquero”. Eso hizo Estudiantes.

Hasta ayer pocos conocían la historia de Mansilla. Hoy, a esta hora, circula por todos lados: a pesar de que surgió de Huracán tuvo que lucharla en el ascenso: pasó por Midland y Deportivo Morón. Después le llegó la oportunidad en primera división y tuvo su primera gran alegría: salir campeón de la Copa Argentina con Patronato (si bien no era titular, atajó un partido clave en octavos de final). Por último, antes de llegar al Pincha, su etapa en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Justamente allí, en Santiago, tendrá la oportunidad de disputar una final. “Estoy feliz por toda la gente que vino a hacernos el aguante y por mis compañeros. Yo vengo del ascenso y estos momentos se valoran el doble. Vinimos a buscar la final y nos la llevamos”, expresó Mansilla y agregó: “El primer tiempo no jugamos bien, pero somos Estudiantes: corazón, garra y trabajo. No dejamos de intentar”.

🤪 UNO QUE ESTUDIÓ



Matías Mansilla, el héroe de la noche, usó un machete con antecedentes para que #EstudiantesLP supere a #Boca en penales.



👉 De los cinco que ejecutó el Xeneize, el arquero del Pincha atajó dos: Cavani y Figal.



📹 @LigaAFA pic.twitter.com/abcVqXiQjA — Minuto Deportivo (@MinutoDeportiv2) May 1, 2024

El arquero también habló de lo que significa la institución platense y acudió a una frase que había utilizado el DT hace unos días. “El club te abraza”, había afirmado Domínguez y esto dijo ayer Mansilla: “Uno no tiene a la familia cerca y el club te abraza; somos una familia”.

En el Mundial 2014 Sergio Romero se convirtió en héroe. Desde ese momento se transformó, también, en un obstáculo intimidante para cada pateador. “Era muy difícil vencer a Chiquito en los penales”, confesó el técnico Domínguez después del partido. El héroe, está vez, fue Mansilla.

Cuando llegó el momento de los penales la mayoría pensó en Romero y es lógico. Lo que pocos sabían es que Mansilla también tenía un pasado exitoso en ese rubro. “En el ascenso era un especialista”, indican los que lo vieron de cerca en aquellos años.

Cuando Andújar se retiró, Estudiantes buscó a varios arqueros y no consiguió seducirlos. Mansilla no fue el plan A ni el B... Tampoco el C. Eso quedó en el pasado. ¡También los cuestionanientos! Hoy, para el Pincha, es un superhéroe. El He-Man de La Plata.