Estudiantes vs. Flamengo: horario y cómo ver el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026

Las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se cerrarán este jueves con la revancha de la serie entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, que comenzó la semana pasada con un empate sin goles. El cotejo de vuelta está programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.40 contra 9.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.75.

Flamengo vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Semifinales - Vuelta

Día: Jueves 22 de octubre de 2026.

Hora: 21.30.

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

TV: Telefé y Fox Sports.

Streaming: Disney+ Premium, Mi Telefé, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.com.

El Mengão es uno de los favoritos a quedarse con el título que defiende -lo ganó en 2025- y sacó un buen resultado en los primeros 90 minutos porque ahora define como local. No obstante, el entrenador Leonardo Jardim analiza qué formación disponer porque varios jugadores acarrean molestias o lesiones. La sorpres es que en elenco carioca esperarán hasta último momento al uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien se recupera de una fractura en su muñeca izquierda y podría volver para este duelo.

Flamengo está invicto en el certamen con siete victorias y cuatro empates. En la primera etapa dominó el Grupo A con 16 puntos gracias a cinco triunfos y una parda. En octavos eliminó a Cruzeiro con un global de 3 a 2 -1 a 1 en la ida y alegría 2 a 1 en la vuelta-; y en cuartos sacó a Independiente del Valle de Ecuador 3 a 1 con un triunfo de visitante 2 a 0 y una igualdad 1 a 1 de local.

Flamengo y Estudiantes se enfrentaron tres veces en la Copa Libertadores 2026 LUIS ROBAYO - AFP

El Pincha, por su parte, recibió este miércoles la habilitación de Marcos Rojo por parte del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el cual autorizó al defensor a disputar la Copa Libertadores después de que el club presentó una medida cautelar a raíz de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó inicialmente la inclusión del jugador en la lista de buena fe. No obstante, no será titular porque la zaga central la conformarán Leandro González Pírez y Tomás Palacios, ambos ausentes en la ida por suspensión.

El León integró también la zona A de la primera etapa y terminó segundo, por detrás de Flamengo, con nueve unidades conseguidas con dos victorias, tres pardas y una derrota. En octavos superó a Universidad Católica 4 a 1, con un triunfo 3 a 1 en la revancha en Chile después de una igualdad 1 a 1; y en cuartos a Corinthians 2 a 1 -igualdad 1 a 1 en la ida y alegría 1 a 0 en la revancha-.

Posibles formaciones

Flamengo : Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal o Lucas Paquetá, Samuel Lino; y Bruno Henrique o Pedro. DT: Leonardo Jardim.

: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal o Lucas Paquetá, Samuel Lino; y Bruno Henrique o Pedro. DT: Leonardo Jardim. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Leandro González Pírez -izquierda- regresará a la titularidad, tras purgar la fecha de sanción Ricardo Moreira - Getty Images South America

Ambos equipos ya se enfrentaron tres veces en este torneo. Además del empate sin goles en la ida, en la primera etapa igualaron 1 a 1 en La Plata y ganó Flamengo 1 a 0 en Río de Janeiro.

Quien se imponga en la serie avanzará a la definición y jugará vs. Palmeiras o Fluminense, que dirimen el primer finalista este miércoles. En el primer cotejo ganó el Verdao 2 a 1 de visitante.