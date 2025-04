Marcelo Gallardo, conforme con la victoria en Lima y por tener un equipo “inteligente” para la Copa Libertadores

Una victoria importante, un primer paso con determinación. El estreno de River en la Copa Libertadores con la visita a Lima y el triunfo 1 a 0 ante Universitario representaron un gran respiro para Marcelo Gallardo, en medio de un andar que ha tenido vaivenes desde su regreso en 2024. El técnico del conjunto millonario calificó el desempeño como una actuación “inteligente”. “Vinimos a jugar a un campo visitante donde el rival se hace muy fuerte. Nos impusimos desde el juego, desde la personalidad para plantarnos en el campo rival. Conseguimos el gol, que es lo más difícil y después seguimos teniendo el control. Después sostenernos... en la Copa Libertadores, de visitante, siempre la pasas mal en muchos pasajes”. La reflexión de Gallardo resultó una síntesis perfecta de lo que ofreció su equipo en el su primer partido en el certamen continental.

Y respecto a la complejidad para cerrar los encuentros en el plano internacional, el DT del conjunto millonario agregó: “No sufrimos, no nos generaron ocasiones claras. Está bueno también defenderse bien si no podés sostener futbolísticamente lo muy bueno que habíamos hecho en el primer tiempo”.

“No sufrimos, no nos generaron ocasiones claras", sintetizó Gallardo en Perú ERNESTO BENAVIDES - AFP

En ese contexto Gallardo privilegió la capacidad de su equipo para saber manejar los tiempos conforme a lo que pedía el choque con Universitario: “Muestra una inteligencia del equipo para entender que por momentos vamos a pasarla mal y que tenés que tratar de sufrir lo menos posible, pero peleándolo, sosteniéndote con algunas otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones que van más allá de lo futbolístico. Podría haber sido mejor, aprovechando el primer tiempo que tuvimos, hacer algún otro gol para si darle mayor posibilidad de no sufrir hasta el final, pero no se dio y valoro los tres puntos de hoy”.

Consultado sobre los rendimientos individuales, Gallardo destacó el desempeño de Sebastián Driussi, titular en reemplazo de Miguel Borja: “Driussi se asoció, jugó no como referencia de área, sino saliendo a jugar. Nos aportó buena posibilidad de apoyo para que los volantes fueran de frente. Hacía mucho que no jugaba, igual que Colidio, después sufrieron el trajín del partido, pero me gustó”.

El técnico de River también lee el momento de su grupo y advirtió que afrontan inconvenientes físicos que le impiden disponer de un equipo ideal para una competencia como la Copa Libertadores: “Esa es la búsqueda, no es por nada, pero estamos con jugadores lesionados y nunca pudimos tratar de conformar el equipo que se sostenga, tenga continuidad, más allá de que tenemos jugadores. Siempre está esa intención de búsqueda de poder dar un paso adelante. En el inicio de Copa, que las ilusiones se renuevan, que hay muchísima expectativa, es un certamen que todos se ilusionan a jugarlo y tenemos el desafío de poder pelear esta copa hasta el final y era importante arrancarla bien, arrancar diciendo presente y creo que lo hicimos”.

Con esta victoria, River lidera el Grupo B, que comparte con Universitario, Barcelona de Ecuador e Independiente del Valle. El próximo martes 8 de abril, el conjunto millonario recibirá a Barcelona en el estadio Monumental, mientras que este sábado visitará a Sarmiento de Junín, por la fecha 12 del Torneo Apertura local.

LA NACION