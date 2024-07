La Euro 2024 en vivo: Países Bajos - Rumania en un duelo caliente por los octavos de final

Escuchar

5′PT. Probó de lejos

Xavi Simons se perfiló para rematar desd elejos. Su disparo fue a las manos de Florin Nita.

2′PT. Pisó el área Rumania

Hagi llegó al área para cabecear un centro, pero Denzel Dumfries llegó para cerrar justo con la cabeza.

13.00. ¡Se juega!

Países Bajos y Rumania disputan el duelo correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa. El ganador se medirá ante el que se quede con el duelo de Austria-Turquía, que juegan a continuación.

12.50 Los que se deben cuidar por las amarillas

Los dos equipos quieran la clasificación a los cuartos de final y para eso deben cuidarse algunos jugadores que recibieron tarjetas amarillas previas. Por Rumania: Bursa, Marius y Razvan Marin y Puscas. Mientras que por Países Bajos deben estar atentos: Veerman y Schouten

12.45 La reflexión de Koeman

“Hemos tenido tiempo de analizar el partido contra Austria. Hemos hablado abiertamente entre nosotros y he visto que los jugadores han respondido. La decepción fue procesada y todos han demostrado que se deben hacer las cosas de otra manera. Veremos si es verdad. No hay mucho que cambiar en el equipo. No estuvimos bien, pero tampoco hay que entrar en pánico”, explicó el DT Ronald Koeman.