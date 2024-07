Eurocopa: España le hace honor al fútbol y eyectó a Alemania en un partidazo

Escuchar

La “final anticipada” de la Eurocopa resultó el mejor plato de un certamen repleto de emociones, tensiones y golazos sobre la hora. En un partido de todos los tiempos, con héroes inesperados y un final digno del mejor fútbol del mundo, España venció a Alemania en el penúltimo minuto del tiempo suplementario y avanzó a una semifinal de uno de los torneos de selecciones más apasionantes de la última década. La Roja se medirá ahora con el vencedor de Portugal vs. Francia, mientras que los teutones no lograron alegrar a su público y consumaron una nueva frustración en competiciones de máxima relevancia: eliminados en la etapa de grupos en los últimos dos mundiales, no juegan semifinales de Eurocopa desde 2016, cuando cayeron frente a Francia.

La Roja diseñada por Luis de la Fuente escribió una página inolvidable gracias a un tanto de cabeza de Mikel Merino en el epílogo del partido, cuando todo parecía encaminarse a los penales. Invicta y con puntaje ideal, España se sobrepuso a una temprana lesión de Pedri y al empate marcado por Florian Wirtz a los 88 minutos del tiempo regular y sueña con su tercera conquista de la Eurocopa (2012, 2018) en apenas cinco disputas.

Merino desata la euforia de España a los 13 minutos del segundo tiempo suplementario; el mediocampista de Real Sociedad definió un partido que España jugó mejor pero en el que Alemania producía las chances más peligrosas. TOBIAS SCHWARZ - AFP

Atentos a los detalles, los españoles comenzaron a jugar el partido en los días previos al esperado compromiso con los dirigidos por el joven y revolucionario Julian Nagelsmann. Por cuestiones organizativas vinculadas con su puntuación en la rueda inicial, la Roja ofició de local en el HMP Arena, de Stuttgart, y por lo tanto tuvo prioridad a la hora de escoger el alojamiento y la indumentaria para el duelo con los alemanes. La dirigencia de la Real Federación Española de Fútbol optó por el lujoso hotel Steigenberger ubicado en Sttutgart-Mitte, el corazón histórico de la ciudad, a apenas 15 minutos del estadio y donde Alemania se había concentrado semanas atrás, antes del triunfo sobre Hungría. España, además, eligió su equipación tradicional (camiseta colorada y pantalón azul oscuro), por lo que obligó a su rival a vestirse enteramente de blanco, modelo utilizado por Die Mannschaft en el estrepitoso 0-6 frente a La Roja de noviembre de 2020, por la Liga de Naciones de UEFA.

Los alemanes, a su vez, instrumentaron una estrategia especial para evitar espías españoles en las inmediaciones de sus entrenamientos y contrataron un cuerpo especial de agentes de seguridad que además de realizar sus tareas habituales debían reproducir música a volúmenes altos para que ningún intruso escuchara ni grabara las indicaciones del DT.

España es ahora el máximo favorito de la Eurocopa, tras ganarle al anfitrión una "final anticipada" de un torneo que brilla por sus espectáculos. Antonio Calanni - AP

Los dos mejores equipos de la Eurocopa tenían todo como para enfrentarse en la final. Pero el destino impuso que uno de los dos grandes candidatos tuviera que armar las valijas de manera prematura. Un duelo de estilos apto para todo público. Alemania y su histórica solidez colectiva, sustentada en el despliegue físico y el orden táctico en cada línea. España y su irrenunciable idea del juego asociado, la pelota al ras del piso y la plasticidad de sus hombres de ataque. Una partida de ajedrez que cautivó al gran público futbolero y ofreció un espectáculo único de dos potencias de este deporte.

Los teutones tuvieron su primera prueba de fuego en la Eurocopa ante un rival de calibre que intentó dominar las acciones desde el minuto inicial. Alemania respondió con juego brusco y España perdió a los 7 minutos a quien es tal vez su máxima figura. Una fuerte entrada de Toni Kroos, que jugó su último partido como profesional, provocó a Pedri un severo esguince en la rodilla izquierda que no le permitió seguir en la cancha. Con un gol y una asistencia, Dani Olmo, su sucesor, sería el MVP de la hazaña de La Roja.

Toni Kroos se retiró del fútbol a los 34 años, con una dolorosa eliminación como local en la Eurocopa. FABRICE COFFRINI - AFP

Con el número 10 en la espalda, el hombre de Leipzig manejó los hilos del ataque español y generó las situaciones más peligrosas del conjunto de De la Fuente, incluida la de su tanto, conseguido a los 6 minutos del segundo período. Tras una escapada de Lamine Yamal, el chico de 16 años que fue noticia este viernes por la foto que lo muestra en brazos de Lionel Messi durante una campaña solidaria organizada por un medio español, Olmo apareció por sorpresa a la altura de la medialuna y definió junto al palo derecho del arco de Manuel Neuer.

En un partido parejo, España hacía circular mejor la pelota, aunque las chances más claras –pocas, pero profundas– eran del local. Alemania apostó al juego vertical de Jamal Musiala y a la experiencia del inoxidable Thomas Müller, ingresado a los 35 minutos de la segunda etapa en la extraña posición de extremo por la izquierda, con Niclas Fülkrug como punta de lanza. El 9 de Borussia Dortmund tuvo la ocasión más clara del tiempo regular, pero su remate rebotó contra un palo.

Los cambios en el complemento le sentaron mejor a Alemania que a La Roja. De la Fuente reemplazó a Yamal y a Nico Williams para preservar la ventaja, pero no fue la mejor idea. En una de las últimas chances del segundo tiempo, Joshua Kimmich saltó más alto que todos y Wirtz batió de volea a un muy seguro Unai Simón.

El tiempo suplementario pudo ser para cualquiera de los dos y tuvo además el condimento de la polémica: ni el árbitro inglés Anthony Taylor ni sus colegas del VAR consideraron que se debía sancionar con penal una mano de Marc Cucurella, clara. Alemania impactó un segundo remate en un poste y parecía llegar más entero a la tanda de penales. Sin embargo, a los 118 minutos, Olmo puso el balón en la cabeza de Marino y el volante de Real Sociedad desató la fiesta roja en el imponente MHP, de Sttugart.

Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger y Niclas Füllkrug, abatidos por el gol español sobre la hora y la marginación del seleccionado anfitrión. Michael Probst - AP

Una definición infartante en un partido como para el recuerdo.