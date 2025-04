Diego Simeone salió al cruce de las críticas en medio de otra mala noticia: se lesionó De Paul

Atlético de Madrid ganó un partido por última vez el 1 de marzo pasado, cuando superó a Athletic Bilbao por 1-0 con un gol de Julián Álvarez. Desde entonces, las noticias no han sido alentadoras alrededor del equipo que comanda Diego Simeone: perdió terreno en la Liga de España, fue eliminado de la Champions League por Real Madrid -por penales, en medio de una polémica- y el miércoles se quedó sin la final de la Copa del Rey al perder con Barcelona.

Las críticas por el mal momento que atraviesa el conjunto colchonero dan de lleno sobre el Cholo, que le pone la cara y las palabras a la situación adversa que suma más capítulos: para el encuentro de mañana, como visitante ante Sevilla, no podrá estar Rodrigo De Paul. En rigor, Simeone no sabe cuánto tiempo lamentará la ausencia del mediocampista, porque el parte médico del club no lo especifica. Se advierte de “una lesión muscular de grado bajo en su muslo derecho”, pero sin precisiones sobre los plazos de recuperación, aunque se estima que serían, al menos, los siguientes dos juegos.

Rodrigo De Paul terminó lesionado el partido ante Barcelona y no podrá estar mañana en Atlético de Madrid ante Sevilla por la Liga de España.

El jugador campeón del mundo con la selección argentina terminó el partido con Barcelona con una molestia física y los estudios posteriores dieron el diagnóstico mencionado. Se trataría, en principio, de un pequeño desgarro. Así, la lesión de De Paul, junto a la del brasileño Samuel Lino, suman a la sensación de que, en pocas semanas, la promisoria temporada de Atlético de Madrid está a punto de convertirse en una pesadilla.

El Cholo ahora deberá reinventar a un equipo que quedó lejos de todos sus objetivos (está a nueve puntos en LaLiga) y que, además, sufre dos bajas importantes en un momento clave del año. Necesita tener un cierre perfecto para no poner en riesgo su clasificación a la próxima Champions League y, sin depende de sí, ilusionarse con pelear el título.

“Desde que llegué al Atlético de Madrid, hace ya un montón de tiempo, siempre busqué el crecimiento puro. Y entiendo que todavía sigue habiendo por delante un grandísimo crecimiento con todo lo que viene por delante. Lo que nos entusiasma y nos genera siempre ese desafío es el legado que se está dejando. El legado que se está dejando es determinante. ¿Por qué? Porque las situaciones que antes eran posibilidades, un ojalá, hoy son reales”, declaró en conferencia de prensa.

Diego Simeone pide calma y recordar todo lo que se logró en su largo ciclo como DT en Atlético de Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Simeone destacó la competitividad que ofrecieron en las dos copas, a pesar de quedar eliminados: “Lo hicimos muy bien contra el Real Madrid y contra el Barcelona, y ese es un legado importante para los jugadores que van a venir. A los que empezaron, aquellos del 2013, 2014, todos los que fueron recorriendo este camino, los siguen representando los chicos que están hoy compitiendo”.

“¿Cuál es el legado? Que antes era una opción, y ahora competimos. Y claro, es más difícil, pero ese es el paso. Y el paso hay que caminarlo. El otro día les dije ‘estoy orgulloso de ustedes, están dejando un legado para la historia’”, insistió.

Sin embargo, no quiso profundizar en lo ocurrido el último mes. “La verdad es que no tengo ganas de hablar de lo anterior, porque, sinceramente, de lo anterior no podemos sacar nada. Entiendo que competimos muy bien en la Champions, entiendo que competimos muy bien en la Copa del Rey, donde fuimos superados por un gran rival, sobre todo en la Copa del Rey. Ya saben lo que pienso de lo que pasó en la Champions. Ahora nos enfocamos en lo que nos importa, que es el ahora, y el ahora es el Sevilla”, concluyó.

LA NACION