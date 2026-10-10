Everton de Viña del Mar vs. La Serena, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Everton de Viña del Mar y La Serena, correspondiente a la fecha 24 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 12.30 h en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El presente de ambos equipos

Everton de Viña del Mar llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su victoria por 3-1 frente a Ñublense en su última presentación. Por el contrario, La Serena buscará recuperarse en condición de visitante luego de la dura derrota por 3-0 ante Universidad de Chile en la jornada anterior.

Números de cara al partido

El conjunto local intentará hacer valer su localía en el Estadio Sausalito para mantener la inercia positiva de su último encuentro. Por su parte, el equipo visitante tiene el desafío de ajustar piezas defensivas tras haber recibido tres goles en su presentación más reciente, buscando cortar la racha adversa fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para ambos conjuntos en la recta final del torneo. Everton de Viña del Mar pretende consolidar su escalada en la tabla de posiciones, mientras que La Serena necesita sumar puntos con urgencia para recuperar terreno y dejar atrás el traspié sufrido frente a uno de los protagonistas del campeonato.