Facundo Gulli, el 10 de San Lorenzo, le hizo un homenaje a Messi en el último segundo: gran golpe del Ciclón ante Estudiantes

El fútbol argentino se acostumbró a hacerle homenajes a Lionel Messi durante y posteriormente a su despedida de la selección argentina. Mensajes en redes sociales, abrazos en el campo de juego ante Benín, donde hubo aplausos y hasta se paró el partido en el minuto 10. Pero Facundo Gulli no quiso ser menos y en el último segundo del partido anotó un golazo con su sello para darle el triunfo a San Lorenzo por 2-1 en La Plata, ante Estudiantes. Lleva la camiseta 10 del Ciclón, tomó la pelota como un falso wing derecho (en la posición donde más le gusta desequilibrar a Messi) y sacó un remate de zurda y con comba que se metió en el ángulo superior derecho de Iacovich. Un gol a lo Messi convertido por un joven de 21 años que siempre generó expectativas en Boedo, pero nunca terminaba de soltarse. Los guiños del fútbol: el DT lo estuvo retando minutos antes por un córner mal ejecutado (le había pedido que “levante la pelota”, pero el envío salió mal). De todas formas, Insua lo mantuvo en la cancha, no lo reemplazó.

“Fue un golazo muy lindo. Me había quedado pensando en la jugada del arranque, en la que salva el arquero. Cuando me dio el pase Salas en el final, era lo que me quedaba hacer. Le pegué y por suerte fue gol”, dijo Gulli en declaraciones a TNT Sports Premium todavía en el campo de juego, además de dedicarle el festejo a su mamá en este domingo especial.

El golazo de Gulli

En el partido que marcó el debut de Marcos Rojo a Estudiantes (fue recibido con una mezcla de aplausos y silbidos), el local no jugó bien y se fue con las manos vacías. Se sabía que el Pincha iba a presentar suplentes porque su principal atención está puesta en la revancha del próximo jueves con Flamengo, en Brasil, por las semifinales de la Copa Libertadores. Lo que sí causó sorpresa fue la aparición de Edwuin Cetré como lateral/carrilero por la derecha en un esquema 5-3-2 del Cacique Medina, que tuvo a Marcos Rojo como líbero: Iacovich; Cetré, González Pirez, Rojo, Tomás Palacios y Benedetti; Monsalve, Kociubinski y José Sosa; Joaquín Correa y Alario. ¿Un plan táctico en forma de ensayo para aplicar en Río de Janeiro?

Uno de los déficits que tiene el Ciclón está en el poder ofensivo: no genera muchas situaciones y, encima, antes de salir a jugar con el Pincha sumaba apenas cinco goles en el torneo Clausura, el último convertido por el carrilero Teo Rodríguez Pagano. Por eso Insua agregó a un revulsivo como Agustín Ladstatter en lugar de Alexis Cuello (suspendido) para que trate de generar peligro con Facundo Farías y Rodrigo Auzmendi, además de un Gulli que trató de desprenderse partiendo desde la posicón de doble 5 en el habitual esquema 3-4-1-2. Y de arranque nomás casi sorprende primero Auzmendi (y luego Gulli) con una arremetida y dos remates salvados de gran manera por el arquero Fabricio Iacovich. El fútbol le daría revancha a Gulli.

Insua, DT de San Lorenzo, le da indicaciones a Devecchi y Ladstatter Ignacio Amiconi/ FOTOBAIRES

Pero a los 9 minutos llegó la primera polémica y una ventaja que terminó consiguiendo Estudiantes más por una acción inocente de Ezequiel Herrera sobre Tomás Palacios, un agarrón tras un córner: el defensor del Ciclón le levantó la camiseta y luego lo sujetó con el brazo a la altura del cuello. Sebastián Martínez fue convocado por el VAR (a cargo de Héctor Paletta) y, tras ver la acción en el monitor, cobró penal: Edwuin Cetré lo transformó en gol .

Facundo Farías tardó en entrar en juego, pero casi hace el gol del fin de semana rematando desde la mitad de la cancha tras ver adelantado a Iacovich: la pelota dio en el travesaño. ¿El exColón lo conocía al arquero pincha por compartir prácticas hasta hace muy poco? Pero salvo ese chispazo y la chance inicial con Auzmendi y Gulli, al Ciclón todo le costó demasiado porque no hubo líneas de pases claras entre Gulli-Lasdtatter-Auzmendi-Farías. La búsqueda más repetida (y sin éxito) fueron los lanzamientos largos de Amor para las proyecciones de Rodríguez Pagano.

Sin embargo, la pelota parada suele “igualar” posibilidades. Y eso ocurrió a los 41 minutos: Ladstatter metió un buen centro con zurda al punto penal y Guzmán Corujo cabeceó mejor para poner el balón junto al palo derecho.

Marcos Rojo debutó en su nueva etapa en Estudiantes; en la acción, protegiendo la pelota ante la presión de Farías Ignacio Amiconi/ FOTOBAIRES

En el inicio del segundo tiempo San Lorenzo mantuvo su leve superioridad cada vez que Facundo Farías tocaba la pelota, a tal punto que el delantero fue víctima de 7 infracciones. Insua intentó sumar peso en el área con el ingreso de Alan Salas por Ladstatter.

El Cacique Medina hizo tres cambios: Mancuso por Tomás Palacios, Baltasar Rodríguez por Sosa y Tiago Palacios por Correa. De esta forma, armó una línea de 4 atrás con Mancuso, González Pirez, Rojo y Benedetti; y Cetré se adelantó como wing izquierdo en el nuevo esquema 4-3-3. El cambio de postura modificó el mapa de juego enseguida, con Cetré preocupando la espalda de Herrera y Tiago Palacios rematando en intentos envenenados sobre el arco de Devecchi. Minutos más tarde, con el ingreso de Guido Carrillo por Monsalve, el local se adelantó con un 4-2-4 en ataque con Palacios, Carrillo, Alario y Cetré. Pero eso también le dio más espacios para la contra al Ciclón.

Lo mejor del partido

Devecchi se lució mandando al córner un remate desde afuera del área de Baltasar Rodríguez, en la chance más clara del Pincha. El encuentro iba camino al empate, hasta que Facundo Gulli (otro zurdo que usa una camiseta 10) le hizo un homenaje a Messi y generó la explosión en todo San Lorenzo.