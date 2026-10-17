FC Cincinnati vs. Columbus Crew por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre FC Cincinnati y Columbus Crew, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará este domingo 18 de octubre a las 18.00 h en el TQL Stadium, ubicado en Cincinnati, Ohio.

El momento de los equipos

El local, FC Cincinnati, afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 3-2 ante New England Revolution. Por su parte, Columbus Crew llega con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria como local por 3-1 frente a Charlotte FC en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan al duelo en etapas decisivas de la fase regular. Mientras que el Columbus Crew buscará trasladar su efectividad ofensiva mostrada contra Charlotte FC, el FC Cincinnati intentará hacerse fuerte ante su público para dejar atrás la reciente derrota sufrida fuera de casa.

Lo que está en juego

Este cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la parte alta de la tabla de posiciones. Sumar puntos en esta instancia de la temporada es vital para consolidar sus lugares de cara a la postemporada y mejorar su posicionamiento estratégico en la conferencia.