FC Cincinnati vs. New England Revolution por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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FC Cincinnati recibe a New England Revolution en la jornada 30 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre FC Cincinnati y New England Revolution, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará este miércoles 14 de octubre a las 20.30 h en el TQL Stadium, ubicado en Cincinnati, Ohio.
El presente de ambos equipos
El conjunto local llega con los ánimos altos tras conseguir una victoria por 3-1 ante Atlanta United en su presentación anterior. Por el contrario, el presente de New England Revolution es adverso, ya que viene de caer derrotado por 3-0 frente a Seattle Sounders FC, resultado que buscará revertir en su visita a Ohio.
Números de cara al partido
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas tras sus últimos compromisos. Mientras que el equipo de Cincinnati capitalizó una racha positiva en su reciente victoria, el cuadro visitante debe ajustar sus piezas defensivas tras haber recibido tres goles en su última aparición en el certamen.
Lo que está en juego
Para FC Cincinnati, el objetivo es consolidar el buen momento futbolístico frente a su público y seguir sumando puntos importantes en la tabla de posiciones. New England Revolution, por su parte, necesita una rápida recuperación para dejar atrás la dura caída sufrida la fecha pasada y volver a sumar unidades fuera de casa.
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