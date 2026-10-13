FC Dallas vs. Seattle Sounders FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre FC Dallas y Seattle Sounders FC correspondiente a la jornada 30 de la MLS se llevará a cabo este miércoles 14 de octubre a las 21.30 h en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas.

El presente de los protagonistas

El equipo local, FC Dallas, buscará recuperarse tras haber caído 3-2 en su reciente presentación frente a Charlotte FC. Por el contrario, Seattle Sounders FC llega con el ánimo en alza tras obtener una victoria contundente por 3-0 ante New England Revolution en su último compromiso por el torneo.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos llegan a esta instancia de la temporada con realidades contrapuestas respecto a su último resultado. Mientras los de Frisco intentarán hacer valer la localía para revertir la imagen negativa dejada en su última salida, los visitantes buscarán extender su racha positiva tras el sólido triunfo conseguido en la fecha anterior.

Lo que está en juego

Para FC Dallas, sumar de a tres es fundamental para dejar atrás la derrota reciente y escalar posiciones en la tabla. Seattle Sounders FC, por su parte, intentará capitalizar el envión anímico de su última victoria para consolidar su buen momento en la competencia y mantenerse firme en la lucha por los puestos de privilegio.