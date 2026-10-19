Fecha de entrega del Balón de Oro 2026, con Leo Messi nominado

El Balón de Oro para reconocer a los mejores jugadores, entre los que está nominado Lionel Messi; arqueros, entrenadores y clubes por lo hecho entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026 tendrá lugar la próxima semana en The London Palladium de Londres, Inglaterra, espacio que reemplazó al habitual Teatro del Châtelet de París.

La gala de la prestigiosa distinción de la revista France Football se desarrollará el próximo lunes 26 de octubre a las 17 (hora argentina). Si bien todavía no fue anunciado el canal por el que se emite la ceremonia, es probable que hay varias alternativas de TV y de plataformas digitales.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho premios FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

En la categoría más importante, la de mejor jugador, el astro rosarino es uno de los favoritos a ser condecorado otra vez por el gran Mundial que hizo con la selección argentina. Sus principales rivales son el inglés Harry Kane, el español Lamine Yamal, el francés Kylian Mbappé y el también español Rodri. En la nominación hay otro argentino y es Lautaro Martínez.

El ganador será el jugador más votado por 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la FIFA.

En la otra terna donde hay un futbolista albiceleste es la de mejor arquero, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El actual futbolista de Chelsea no es favorito en una lista de candidatos que encabeza el belga Thibaut Courtois.

Emiliano Martínez es candidato a ganar el premio al mejor arquero en el Balón de Oro Nigel French/Allstar - Getty Images Europe

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

Mejor jugador

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

(Inter Miami) Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Mejor jugadora

Selma Bacha (Lyon)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Esmee Brugts (Barcelona)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Scarlett Camberos (Club América)

Kerstin Casparij (Manchester City)

Temwa Chawinga (Kansas City)

Cata Coll (Barcelona)

Melchie Dumornay (Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alex Greenwood (Manchester City)

Patri Guijarro (Barcelona)

Pernille Harder (Bayern Múnich)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Rose Lavelle (Gotham FC)

Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Kansas City)

Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Manchester City)

Ewa Pajor (Barcelona)

Claudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )

Wendie Renard (Lyon)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)

Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)

Tessa Wullaert (Inter/Como)

Mejor entrenador masculino

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis De la Fuente (Selección de España)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Múnich)

Luis Enrique (París Saint Germain)

Luis Enrique es uno de los máximos candidatos a ganar el premio a mejor entrenador en el Balón de Oro ROMEO BOETZLE - AFP

Mejor entrenador femenino

Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Selección de Japón)

Pere Romeu (Barcelona)

Elena Sadiku (BK Häcken)

Mejor arquero

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gregor Kovel (Borussia Dortmund)

Joan García (Barcelona)

Édouard Mendy (Al-Ahli)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)

(Aston Villa/Chelsea) David Raya (Arsenal)

Vozinha (Colo Colo)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Matvey Safonov (París Saint Germain)

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Lorena (Kansas City Current)

Ayaka Yamashita (Manchester City)

Mejor club masculino

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Bodø/Glimt (Noruega)

Flamengo (Brasil)

París Saint Germain (Francia)

Mejor club femenino

Barcelona (España)

Bayern Múnich (Alemania)

América (México)

Manchester City (Inglaterra)

Olympique Lyon (Francia)

Mejor jugador Sub 21

Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Éli Junior Kroupi (Bournemouth)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Warren Zaïre-Emery (París Saint Germain)

Lamine Yamal está ternado al Balón de Oro como mejor jugador y, también, en la terna de Sub 21 JORGE GUERRERO - AFP

Mejor jugadora Sub 21