Fernando Gago, candidato a DT de Boca: qué debería pasar para que suceda, la relación con Riquelme y la experiencia en otros clubes

Fernando Gago se convirtió en las últimas horas en el principal candidato a ser el nuevo técnico de Boca. Después de la danza de nombres que se dijeron desde que Diego Martínez renunció el sábado tras la derrota ante Belgrano en Córdoba, las opciones se reducen a cada hora. Su situación es complicada, porque tiene contrato vigente con las Chivas de Guadalajara. Ese vínculo culmina en mayo del año próximo y la intención de los dueños de ese club es extendérselo. De hecho, existe cierto malestar de los directivos mexicanos, porque el hombre nacido en Ciudadela hace 38 años estira los tiempos y no concreta esa charla.

Según pudo saber LA NACION con gente de su entorno, Gago es muy cauto al referirse a la posibilidad de convertirse en el DT de Boca. Aunque lo entusiasma, claro. De hecho, desde el primer día que inició su carrera como entrenador tuvo claro que en algún momento sería el entrenador del club que lo formó como futbolista. Pero, siempre sensato, tuvo claro que esa responsabilidad requería de al menos cuatro años de experiencia en otros equipos, y es consciente de que dirigir a Boca está a la altura de un seleccionado nacional.

Gago, durante su etapa como entrenador de Racing, donde consiguió dos títulos y dejó una identidad de juego Télam

Hasta el momento Gago evitó hablar en público al respecto. Primero, porque había un colega trabajando (Martínez) y consideraba inadecuado hablar sobre hipótesis y, fundamentalmente, porque él tiene contrato vigente con Chivas. Según le confiaron a este diario desde México, la cláusula de rescisión para romper ahora el contrato del DT con el equipo mexicano oscila entre US$ 1.500.000 y US$ 2.000.000. Con un agregado: este tipo de situaciones no caen bien entre los dueños/presidentes de los clubes; y terminar una relación laboral de mala manera le podría cerrar las puertas de un mercado que siempre buscó a jóvenes entrenadores argentinos.

En Boca ya saben esto y son cautos en los movimientos a realizar. Por eso, serán claves los próximos días de un lado y del otro. Por ejemplo, un buen resultado ante Argentinos el domingo le daría más tiempo a la dirigencia xeneize para seguir esas charlas de cerca y ver de qué manera conseguir la desvinculación del DT elegido en buenos términos.

En cambio, una derrota con el Bicho en el inicio del tercer interinato de Mariano Herrón provocaría un clima demasiado caliente en la Bombonera como para prolongar la designación de un nuevo entrenador del plantel profesional.

¿Cuál sería el riesgo de asumir en este contexto? Un hipotético escenario de Boca eliminado en la Copa Argentina y afuera de la Copa Libertadores le sumaría más gotas al vaso de paciencia de los hinchas que cada semana parece estar colmado. Por el contrario, la gran zanahoria que puede visualizar Gago es estar al frente de Boca en el próximo Mundial de Clubes, midiéndose contra los mejores equipos y entrenadores del planeta.

Viejos compañeros

De muy buena relación con Juan Román Riquelme, la última vez que se vieron fue en el partido homenaje a Román, en junio de 2023. Esa tarde, en la Bombonera, Gago evitó ponerse la camiseta xeneize por respeto profesional a Racing, equipo que entonces dirigía. Se dieron un cariñoso abrazo en el medio del campo de juego.

Gago se abraza con Riquelme, durante el partido homenaje a Román en junio de 2023

Gago y Riquelme fueron compañeros en varios equipos: en la selección dirigida por Alfio Basile que fue subcampeona en la Copa América 2007; en la selección olímpica que ganó el oro en los Juegos de Pekín 2008, bajo la conducción de Checho Batista; y un breve lapso en Boca entre 2013 y 2014. En el actual plantel xeneize, hay dos hombres que también fueron sus compañeros en la selección: Sergio Romero y Marcos Rojo.

¿Qué puede aportarle Gago a Boca como DT? Hay algo tangible: a cada equipo que dirigió en estos cuatro años los dotó de un estilo claro. Y, lo más importante para las urgencias de Boca, ese sello característico del entrenador fue rápidamente identificable en sus planteles.

Su camino en la dirección técnica comenzó en enero de 2021 en Aldosivi. Aceptó la propuesta apenas dos meses después de colgar los botines como futbolista de Vélez.

En Mar del Plata causó una revolución: intensos dos turnos de entrenamiento, compra de elementos para potenciar y mejorar a los jugadores, un ojo clínico para buscar refuerzos en base a un bajo presupuesto y algo innegociable: un estricto control del peso de los futbolistas. José Moscuzza, el hombre fuerte en lo económico detrás del Tiburón, acompañó con entusiasmo esa propuesta.

La salida de abajo, ahora mucho más frecuente en casi todos los equipos, también es algo que activó Gago desde el día 1 tanto en Aldosivi como en Racing. Sin secretos para evitar riesgos: entrenamientos, entrenamientos y más entrenamientos, con el único objetivo de automatizar movimientos y potenciar las triangulaciones en diferentes sectores del campo de juego. También se evidenció una búsqueda constante por ser ofensivo o protagonista.

Gago y Riquelme dialogan durante un partido de Boca, en 2014

Es cierto: por momentos se le hizo difícil porque pretendió un standard de juego altísimo con intérpretes que quizás no llegaban a ese nivel de perfección. Pero siguió intentándolo, aun en un equipo con limitaciones técnicas y urgencias deportivas. Los números finales (7 triunfos, 3 empates y 16 derrotas) no eclipsaron el buen nivel de juego pretendido y evidenciado por aquel Aldosivi.

Racing fue, hasta el momento, el club donde más se destacó Gago como entrenador. También fue el lugar donde más rigor mostró con el estado físico de sus dirigidos: el colombiano Edwin Cardona debió bajar ocho kilos para volver a ser considerado y Leonel Miranda, cuatro.

Más allá del favorable resumen estadístico (53 triunfos, 28 empates y 28 derrotas), dejó en las vitrinas del club dos trofeos (el Trofeo de Campeones y la Superliga Internacional, ambos ganados justamente ante Boca en finales muy calientes, con polémicas y expulsiones).

Gago tuvo un muy buen paso por Racing entre octubre de 2021 y septiembre de 2023 Fernando Vergara - AP

El sabor amargo fue no haber podido coronar en la Liga Profesional 2022, donde la Academia peleó cabeza a cabeza con el Xeneize hasta el último instante. Mientras Boca no salía del empate con Independiente en la Bombonera, Racing tuvo la gran chance de consagrarse en el Cilindro, pero el penal sobre la hora ejecutado por Jonathan Galván (que hubiera significado el 2 a 1 y la vuelta olímpica) fue atajado por Franco Armani. Poco después, Miguel Borja le dio la victoria al Millonario y todo fue desazón en Avellaneda.

En diciembre de 2023 se anunció su llegada a Chivas, de Guadalajara, en lo que es hasta el momento su primera experiencia en el fútbol internacional. Hasta el momento lleva 17 victorias, 8 empates y 11 derrotas en un equipo que en el Torneo Clausura llegó a las semifinales, donde cayó por un apretado 1 a 0 en el global ante América (más tarde campeón) y en la actualidad aparece en el octavo puesto de la Liga MX con 15 puntos sobre 30 posibles, en zona de clasificación a la Liguilla posterior.