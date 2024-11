Fernando Gago destacó el gran primer tiempo de Boca ante Unión, lamentó el bajón de la segunda parte y dijo por qué Cavani no fue titular

Fernando Gago destacó el gran primer tiempo que jugó Boca frente a Unión, aunque al mismo tiempo reconoció que pocas cosas puede rescatar de la segunda mitad, cuando el Xeneize terminó muy cerca de que le empaten un partido que parecía tener dominado.

“El partido en el primer tiempo me gustó. Tuvimos 10-12 minutos que presionamos muy bien. En el segundo no pudimos encontrar el juego que buscábamos, aunque no nos inquietaron, sacando las últimas dos jugadas. Pero repito: el primer tiempo fue muy bueno”, dijo el DT de Boca en conferencia de prensa. Y agregó: “De todas maneras, el partido dura 90 minutos y no nos podemos quedar con 15 minutos o un tiempo. Hay que llevar eso a la mayor cantidad de minutos posible, más allá de que el rival también juega”.

Al mismo tiempo, se encargó de desactivar rápido cualquier foco de conflicto vinculado a la no titularidad de Edinson Cavani frente al Tatengue. “Lo dije desde el primer momento, que voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión de que este era el mejor partido para poner este equipo y esa es la realidad. No hay ningún problema, no hay nada. Le tocó entrar a los 18 minutos del segundo tiempo y manejó las situaciones del partido Edi. Me gusta trabajar de esta manera y que todos los futbolistas sientan que tienen oportunidades de jugar”, explicó de un tirón.

Sobre la chance de que el delantero uruguayo haya sido preservado para los dos partidos importantes que se le vienen a Boca (ante Huracán, el sábado, por el torneo, y contra Vélez, el miércoles próximo, por las semifinales de la Copa Argentina), Gago resumió: “Independientemente de quién juegue el sábado, no significa que esos futbolistas no jueguen el miércoles o viceversa. Hay que sumar para la tabla acumulada, no solo es la semifinal, quedan muchos puntos en juego. Tenemos que tener el mejor equipo todos los partidos, más allá del próximo partido que venga”.

De todos modos, reconoció: “Hay jugadores que van a jugar más y otros menos, es la dinámica de juego en el fútbol. Venimos de tres victorias seguidas, que es algo muy importante, y se demuestra con los entrenamientos que tuvieron que todos están con predisposición. La relación en un grupo de trabajo es muy importante”.

Zeballos fue la figura de Boca ante Unión X

Pintita tuvo también elogios para Exequiel Zeballos, otra vez figura del partido: “Es un jugador muy desequilibrante en el uno contra uno, en situación de gambeta, lo más lindo del fútbol. Es un jugador que se tiene que aprovechar y debe sostenerlo en más acciones durante el partido, y que entienda el juego y lo que pretendo”.

Finalmente, en relación a las posibles incorporaciones que podría tener Boca en enero, el DT fue concreto: “Lo de Colo Gil es mentira. Se van a tirar muchos nombres y dirán que sí, que no, que viene, que esto, que lo otro. Sé lo que es un mercado de pases. Estamos teniendo charlas de posibles refuerzos, pero no tengo ni una lista armada. Cuando la presente, pueden acertar un poco más”.

Como en otras épocas, Boca exhibió, otra vez, dos caras. Doctor Jekyll y Mr. Hyde en un mismo equipo. Porque el primer tiempo frente a Unión fue de lo más vistoso del semestre, con buen juego, asociaciones, trabajo colectivo y dominio total de la posesión. Sin embargo, el Xeneize se derrumbó en el complemento, dejó de atacar y le permitió al Tatengue crecer y arrimarse a Brey. De hecho, Morales marcó (pero era offside) y hubo dos clarísimas para el equipo dirigido por Kily González sobre la hora. Boca disfruta de estos tres triunfos seguidos -hacía 7 meses que no lo lograba-, aunque su entrenador exhibió en su rostro serio que tiene claro todo lo que debe seguir trabajando para alcanzar el nivel ideal que pretende.

El resumen del partido

LA NACION