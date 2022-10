Fernando Gago ratificó su continuidad en Racing y desestimó las críticas: “No le doy importancia a un pasacalles”

escuchar

El mundo Racing quedó profundamente sacudido por la derrota que sufrió el domingo contra River, que de haber obtenido un triunfo lo habría consagrado campeón de la Liga Profesional gracias al tropiezo de Boca, que se terminó quedando con el título. Las circunstancias del partido, que incluyeron un penal errado por Jonathan Galván en los últimos minutos, provocaron fuertes críticas de sus hinchas, con el delantero Enzo Copetti como el principal foco al no elegir ejecutar esa pena máxima, mientras que se especuló sobre una posible salida de Fernando Gago, su DT.

No obstante, el también ex futbolista de Boca decidió aclarar en conferencia de prensa que seguirá al frente del plantel Académico para la próxima temporada, incluyendo también los partidos que aún le queda jugar a su equipo en el año: “No sé de dónde salió el rumor. Es lógico, fue un momento difícil, pero hay que seguir. Tenemos un nuevo partido el miércoles que viene con la posibilidad de jugar una final. Hay que intentarlo”, aseguró, en referencia al duelo contra Tigre el próximo miércoles, por un lugar en la final del Trofeo de Campeones.

"Copetti bocón, hacete cargo cagón", reza el pasacalle contra el goleador de Racing https://twitter.com/CharlieGonza07

Pintita también se refirió a los pasacalles que aparecieron en los alrededores de Avellaneda apuntando hacia el plantel, a los que también desestimó: “No le doy importancia a un pasacalles. Todos los chicos lo sintieron, eso está claro. Nos toca levantarnos y seguir trabajando, y afrontar el partido de la semana que viene con la responsabilidad de cómo lo hicieron los chicos el resto del año”.

Gago también fue consultado acerca de aquel contencioso penal que salvó Franco Armani, cuando la decisión de que Galván sea el pateador fue fuertemente cuestionada, a lo que el entrenador aclaró que no es una determinación suya: “Hay circunstancias del juego en que las decisiones la toma el jugador. El que decide patear el penal es el jugador. Se pueden patear 25 penales en todos los días, pero en las circunstancias del juego el que decide patear es él”.

Qué dijo Gago sobre el penal de Galván

Redoblando la apuesta, el también ex DT de Aldosivi elogió a Galván por haberse hecho cargo de la responsabilidad: “Jony tuvo la personalidad y la confianza de patear el penal. Es un momento difícil, que nos duele porque tuvimos la chance de lograr el objetivo que nosotros pretendíamos, pero esto es un deporte y hay que seguir trabajando”, aseveró.

En esta misma vena, Gago negó también cualquier especulación acerca de si el resultado del encuentro alteró los planes de Racing durante la semana: “Vamos a aclarar las cosas. Estaba pautados que los chicos tengan el día libre ganen o pierdan. No habían tenido descanso durante todo el año. Yo tenía decidido que tampoco iba a dar conferencia. Hay un montón de autocrítica y cosas que mejorar, pero esto es un juego, ganás o perdés. Y nos tocó perder en la última fecha del campeonato, con la posibilidad de ser campeón. Tenemos un partido con Tigre y hay que afrontarlo como lo que es, una final”, ratificó.

El balance de Gago sobre la temporada

El ex mediocampista también se permitió sacar conclusiones iniciales acerca del rendimiento de su equipo en el primer año completo en el que se hizo cargo del club: “El balance es positivo, desde el crecimiento del grupo e individual de los futbolistas. Se logró algo muy bueno que no se pudo coronar en la última fecha, y ahora tenemos la posibilidad de afrontar dos partidos como lo venimos haciendo. Después el balance se hará cuando terminen todas las competencias”.

