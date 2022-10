Racing espera las respuestas de Fernando Gago para empezar a sanar heridas, mientras sigue la tensión

escuchar

“¿Por qué Jonathan Galván, un jugador que suma apenas 1045 minutos con la camiseta de Racing, que no es un especialista en la materia, pateó un penal que valía a un título?”. La pregunta flota en el aire desde el domingo a la noche. Recién cinco días después del desenlace, al mediodía de este viernes, cuando Fernando Gago se siente frente a los micrófonos en la sala de conferencia, se conocerá una respuesta. La palabra de Gago puede resultar un primer paso en el camino de la recuperación para un club que quedó en estado de shock desde que Franco Armani le tapó el penal a Galván y le cerró la última puerta a la consagración en la Liga Profesional que finalmente se llevó Boca. Aunque durante la mañana del jueves circuló con fuerza el rumor de que el DT tenía decidido terminar su ciclo, el manager Rubén Capria fue contundente y aseguró que Gago va a seguir al frente del equipo como indica su contrato.

Fernando Gago parece indicar el rumbo; el DT hablará este viernes, con la idea de dar respuestas Fabian Marelli - LA NACION

Si la escena previa al penal evidenció una falta de liderazgo en el campo, el único que puede absorber esa presión en este contexto y transformarse en una voz creíble para el hincha desilusionado parece ser el entrenador. Gago ya demostró su capacidad de reconstructor cuando asumió el año pasado, tras las salidas continuadas de Juan Antonio Pizzi y Claudio Úbeda, cuando cada partido de local era un cabildo abierto en un Cilindro que insultaba a la dirigencia. Y lo volvió a hacer el 31 de agosto, cuando el equipo naufragaba en la irregularidad y el descontento comenzaba a crecer después de las frustraciones del primer semestre. Dos horas de charla con periodistas partidarios cambiaron la sensación térmica dentro y fuera del vestuario. Desde ahí Racing jugó 10 partidos y sumó 8 victorias. Por eso se trepó a la pelea por el campeonato y mantuvo el sueño vivo hasta los últimos minutos.

La felicitación de Copetti para Matías Rojas, que anotó el gol de Racing el domingo; el delantero quedó en el ojo del huracán al no ejecutar el segundo penal Mauro Alfieri - LA NACION

Esta tercera instancia parece ser mucho más compleja para un director técnico que tiene apenas 85 partidos en el banco de suplentes. Pero Gago hizo una carrera en el fútbol con caídas y regresos. Por eso su palabra puede abrir una nueva ventana desde lo que ocurrió el domingo, algo que hasta este jueves no parecía posible. Después de tres días de descanso, cuando los futbolistas regresaron a la mitad celeste y blanca de Avellaneda para retomar los entrenamientos, se encontraron con cuatro pasacalles con mensajes violentos. “Los cobardes no hacen historia”. “La camiseta de Racing es para valientes”. “Jugadores, cuerpo técnico, mediocres, pecho frío”. “Copetti bocón hacete cargo, cagón”. Tres personas fueron detenidas por la Policía Bonaerense cuando se disponían a colgar el quinto cartel. Una escena que durante algunas décadas fue habitual en la mitad celeste y blanca de Avellaneda. El club emitió rápido un comunicado en el que “se solidariza con los afectados y ratifica su apoyo a todos los integrantes del plantel y CT”.

A esas alturas, el plantel se encontraba reunido en el vestuario con el cuerpo técnico, sin auxiliares. Fue una charla larga e íntima que no se había podido dar el domingo después de la frustración, entre el shock de los futbolistas y la calentura de Gago. En el cuerpo técnico, el disgusto tenía que ver con que no se respetó la lista de pateadores designados ni el estudio de los movimientos de Franco Armani, de quien habían concluido que suele tirarse a la derecha, como ya había hecho en el primer penal. Esa bronca lo llevó a no presentarse en la conferencia de prensa del domingo.

Los jugadores de Racing saludan al público mientras Gago se va de la cancha tras la derrota ante River Fabian Marelli - LA NACION

Aunque Matías Rojas ya no estaba en la cancha, había jugadores que tenían la responsabilidad de patear. Lo dejó en claro el presidente Víctor Blanco: “Creí que pateaban Copetti o Hauche”. Gonzalo Piovi también era la opción. Sin embargo fue Galván, quien había tomado la pelota y aseguró estar con confianza.

Caerse y levantarse

“¡Levanten la cabeza, carajo! Saluden”, gritaba Gago a los jugadores en la mitad de la cancha, el último domingo, cuando los futbolistas no salían del shock. Tanto el presidente Blanco como el manager Capria aparecieron en las últimas horas en los medios de comunicación, con gestos que pueden ser leídos como una muestra de apoyo a Gago. “Hay que bancarlo. A veces no salen en los primeros tiempos. Siempre decimos que hay que darle la oportunidad. Llegamos al final, no es poco. Hay que reconocer que es una campaña muy importante, a pesar de no haberlo logrado”, dijo el presidente en ESPN. Capria se sumó en esa línea: “No estamos satisfechos, no estamos contentos, pero me siento muy identificado con cómo juega este equipo. En el fútbol vos te caés y te parás. Lo sabemos todos. Y Fernando lo sabe muy bien. No hay que dejar de seguir creciendo en lo bueno que estamos haciendo”.

"Copetti bocón, hacete cargo cagón", reza el pasacalle contra el goleador de Racing https://twitter.com/CharlieGonza07

Más allá de las palabras de Matías Rojas y Gabriel Arias el domingo, apenas consumado el desenlace, ningún futbolista del plantel eligió salir a comunicar un mensaje que sirva de puente con el dolor y el enojo de los hinchas. Silencio. O apenas algunas historias subidas en Instagram, con mensajes confusos. “Hice mil cosas bien y nadie dijo nada; hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo”, subió Copetti. No es un detalle: por subir a sus redes sociales el festejo en el Obelisco del título de Boca, la dirigencia de Racing decidió suspender a dos futbolistas del plantel femenino de primera división.

"La camiseta de Racing es para valientes" y "Jugadores, cuerpo técnico mediocres, pechos fríos..." son otras de las leyendas que aparecieron en los pasacalles colocados afuera del Cilindro https://twitter.com/CharlieGonza07

En la práctica del jueves también estuvieron presentes algunos dirigentes de segunda línea. En medio de la tristeza, en Racing buscan alinearse detrás de un horizonte inmediato. “Somos un club muy grande y tenemos una revancha pronto”, fue el mensaje de Blanco, que pidió “dar vuelta la página”. El próximo miércoles, en la cancha de Huracán, el equipo debe volver a entra en la cancha. La incógnita pasa por cómo reaccionará el hincha. Será un partido difícil ante Tigre, no sólo por el rival sino porque la Academia tiene mucho para perder y poco para ganar. Una derrota sería otro golpe para cerrar el año. Y si sortea ese escollo, llegará una final con Boca por el Trofeo de Campeones, que puede resultar apenas un consuelo. Pero es un horizonte, algo que en momentos de desasosiego sirve como faro. Ese fue el mensaje en el vestuario. Y es algo de lo que se espera escuchar de Gago este mediodía en el que se aguarda alguna respuesta, después de cinco días en los que no hubo más que preguntas.