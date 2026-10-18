Ferro Carril Oeste venció a Racing de Córdoba y quedó a un paso de la final por el ascenso a primera división

“¡Vamos a volveeer!“. El grito, entre la ilusión y el deseo, atronó tras el final en las tribunas del estadio Ricardo Etcheverri, en donde Ferro Carril Oeste dio un paso clave para el ascenso tan ansiado y postergado: este domingo le ganó 1-0 a Racing de Córdoba y quedó a un paso de la final de la Primera Nacional por el ascenso a la Primera División. Un lugar de privilegio que abandonó tras su último descenso, el 17 de julio de 2000.

Después de más de 25 años, el conjunto verdolaga puede lograr el primer objetivo el próximo sábado, cuando enfrente a Chaco For Ever desde las 16, también como local: la victoria frente a los chaqueños le garantizará el acceso al partido decisivo del certamen por el pasaje a la máxima categoría. Incluso un empate, si Godoy Cruz no supera Mitre de Santiago del Estero. Y en la última fecha, se medirá de visitante frente a Acassuso, muy comprometido con el descenso.

El triunfo ante los cordobeses llegó a través de un tanto de penal del delantero Lautaro Parisi, a los 13 minutos del segundo tiempo. Pero la sanción del tiro desde los doce pasos vino con polémica, porque se observó que la mano del defensor Jonathan Bay, tras el intento de un pase de Enzo Hoyos, fue claramente afuera del área. Sin embargo, el árbitro Bruno Amiconi convalidó la máxima falta para el anfitrión y Parisi no dudó con un remate recto y potente, para vencer al arquero Gonzalo Laborda.

El penal a favor de Ferro

"Bruno Amiconi"



Por el penal que cobró a favor de Ferro ante Racing de Córdoba. pic.twitter.com/Zybl0u9M10 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026

El equipo de Juan Manuel Sara prácticamente no pasó zozobras, ya que Racing de Córdoba fue inofensivo adelante, más allá de alguna jugada aislada que no comprometió al arquero Monetti. Al margen del penal, mal sancionado, Ferro hizo los méritos para llevarse un éxito que lo posiciona de la mejor manera para subir un peldaño y definir el título y el ascenso -por ahora- ante Tristán Suárez, que encabeza el Grupo 2 con 62 puntos y +18 en la diferencia de goles. Temperley acumula la misma cantidad de unidades, aunque su coeficiente de goles es de +14.

Desde que tomó envión con una racha de triunfos, Ferro no soltó la punta en el Grupo 1, que lidera con 65 puntos, producto de una campaña de 19 triunfos, 8 empates y 7 derrotas. Este domingo volvió a celebrar después de dos frustraciones: el golpazo de la derrota en casa ante Deportivo Madryn y la igualdad con sabor a poco ante Central Norte, el domingo anterior en la ciudad de Salta.

El gol de Parisi para el local

"Lautaro Parisi"



Por el gol del jugador de Ferro ante Racing de Córdoba. pic.twitter.com/2O8NLVaTyu — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026

Después del final y los festejos en las calles de Caballito, los hinchas de Ferro quedaron a la expectativa del resultado de Godoy Cruz: si el Tomba no le ganaba en la provincia cuyana a Estudiantes de Caseros, se metía automáticamente a la final con dos fechas de anticipación, pero el conjunto mendocino se impuso por 6 a 3, con goles de Martín Pino (3), Vicente Poggi, Diego Viera y Axel Rodríguez, luego de revertir el marcador cuando el encuentro estaba 1-2.

La buena noticia para el equipo verde es que Deportivo Morón, que venía erigiéndose como su principal perseguidor, se quedó sin chances matemáticas de atrapar la final tras perder como local ante Mitre de Santiago del Estero, que dio el golpe en el Oeste del Gran Buenos Aires al imponerse por 2 a 0.

Si bien todavía faltan dos fechas para la resolución del torneo regular, vale recordar qué dice el reglamento para la final por el ascenso, que todavía no tiene fecha ni lugar: se jugará a partido único en cancha neutral. Si terminan empatados en los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la igualdad, se definirá por una tanda de penales. El ganador asciende directamente a la Primera División; el perdedor pasará a jugar directamente en los cuartos de final del Torneo Reducido por el segundo ascenso.

Los festejos del final

No lo traten de entender… 💚🚂 pic.twitter.com/RhZZOLMhdU — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) October 18, 2026

Para Ferro, el siglo XXI fue puro padecimiento futbolístico, porque no solo bajó a segunda división en julio de 2000, sino que en la temporada siguiente protagonizó la peor campaña de su historia al descender a la Primera B, decretada a seis fechas antes del final. Ocurrió en junio de 2002, en medio de una profunda crisis institucional y económica, cuando el club había sido declarado en quiebra ese mismo año. Ferro permaneció una sola temporada en la categoría y logró el ascenso de vuelta a la Primera B Nacional en 2003, luego de consagrarse campeón y vencer en la final a Deportivo Armenio.