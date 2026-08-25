Ferro derrotó 1-0 a All Boys en un partido caliente: un penal dudoso, otro no cobrado y una expulsión controvertida

Ferro le ganó 1-0 a All Boys en la fecha 26 de la Primera Nacional y se afianza en lo alto de la tabla de posiciones. Se trató de un partido que no pasó desapercibido, aunque no por el juego sino por una serie de fallas arbitrales que dejaron en el ojo del huracán al árbitro Daniel Zamora. Los de Floresta cuestionaron el penal que le dio la victoria a los de Caballito y reclamaron otro no sancionado en su área. Mientras que los Verdolagas le reprocharon al juez la expulsión de uno de sus futbolista.

El único gol del partido lo marcó Emanuel Dening, a los 56 minutos del segundo tiempo. Zamora cobró la pena máxima en favor de Ferro tras considerar que el defensor del Albo Alejo Tabares tocó la pelota con la mano tras un remate al arco del lateral derecho Sebastián Corda. Sin embargo, todo All Boys protestó la decisión, ya que consideraron que tenía el brazo pegado al cuerpo. Zamora consideró que Tabares saltó con las manos en una posición antinatural.

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Desde los 12 pasos, Dening anotó el primer y único tanto del partido. El delantero cruzó el remate, mientras que el arquero se lanzó a su costado izquierdo, y rompió el marcador a favor de Ferro.

Unos minutos más tarde, All Boys volvió a irse al humo al juez principal por una jugada en el área rival. Tras un centro, el futbolista Iván Zafarana cayó al piso tras un agarrón de un jugador de Ferro en el área y pidió penal. No obstante, Zamora consideró que no hubo infracción y dio la orden para que se realice un saque de arco.

"Penal"



Por el reclamo de los jugadores de All Boys en esta jugada ante Ferro que Daniel Zamora decidió ignorar. https://t.co/H7sFdpUP9A pic.twitter.com/CH6tR9xm5D — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 25, 2026

Por otra parte, minutos antes del gol, Ferro había sufrido un revés, en otra acción que fue interpretada por los hinchas como una equivocación de Zamora. El futbolista Mateo Benegas llegó tarde a una pelota tras una intercepción de Gustavo Turraca y lo golpeó con la parte inferior de su botín. El árbitro, asimismo, consideró que el choque fue grave y lo expulsó sin dubitar.

Con esta victoria, Ferro no solo acumuló tres triunfos consecutivos -tras los cruces ante Los Andes y Atlanta-, sino que también se despegó en la punta de la tabla y sueña con el ascenso: el Verde llegó a los 52 puntos y tiene un partido más que Deportivo Morón, que suma 45 unidades.

Mateo Benegas fue expulsado en Ferro

All Boys, por su parte, se encuentra en la 14° posición con solo 27 puntos y a 5 unidades de Acassuso, el último de la tabla, que tiene un partido menos, y se complicó este lunes en Caballito. El conjunto de Floresta había llegado con la frente en alto tras la victoria por 1 a 0 ante Nueva Chicago, en el clásico. En esa ocasión, el único tanto lo anotó Tabares, a quien Zamora le cobró el penal que le dio la victoria a Ferro.

En la edición 2026 del torneo del ascenso, el Ferroviario busca romper con el maleficio de estar 26 años en la segunda división del torneo argentino, del cual ha llegado a salir subcampeón. El Verdolaga descendió a la B Nacional en julio del año 2000 y, un año después, bajó a la B Metropolitana. Luego, volvió en 2003 y se mantuvo en esa categoría hasta la fecha.