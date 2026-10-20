Final de la Copa Sudamericana 2026: día, horario y sede

En la semana en curso se cierran las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, Vasco Da Gama vs. Boca y Atlético Mineiro de Brasil vs. Montevideo City Torque; y se definen los dos equipos que disputarán la final del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El duelo decisivo tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El horario será anunciado oportunamente porque todavía no fue oficializado.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, con los semifinalistas

Los cruces de semifinales comenzaron la semana pasada con los partidos de ida. En la parte alta del cuadro el xeneize perdió con el Gigante da Colina 1 a 0 en la Bombonera y tiene la misión de revertir el resultado en el Maracaná. En el sector inferior, el Galo dio un paso trascendental en los primeros 90 minutos porque derrotó al combinado charrúa 3 a 0 y afrontará la revancha en Montevideo con esa gran ventaja.

De los equipos que siguen en carrera por la corona, Boca es uno de los máximos ganadores de la historia con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús. Los otros tres clubes nunca conquistaron la Copa Sudamericana.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Lanús, el campeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de final de esta edición Buda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana