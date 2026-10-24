Flamengo presentó un reclamo en la Conmebol contra Estudiantes por la “mala inclusión” de Marcos Rojo

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en la definición por penales en las semifinales frente a Estudiantes, tras dos partidos que terminaron igualados 0-0, Flamengo se aferra a un reclamo ante la Conmebol para cambiar el resultado de la serie.

El club brasileño hizo una protesta formal ante la entidad que lidera el fútbol sudamericano por la presunta “mala inclusión” de Marcos Rojo en el conjunto platense en la revancha y solicita que se le considere por ganado el encuentro de vuelta del jueves en Río de Janeiro.

Marcos Rojo (der.) volvió a Estudiantes hace dos semanas, para jugar las semifinales de la Copa Libertadores; aquí, junto a Santiago Núñez y Guido Carrillo, en un entrenamiento Prensa Estudiantes

El Mengao quiere, así, conseguir en el escritorio la clasificación a la final de la Copa Libertadores que perdió en el Maracaná. Con ese fin, las autoridades del club carioca presentaron un recurso en la Conmebol con su argumento: que la participación del defensor está en contra de las reglas de la entidad. El Pincha, según trascendió, ya recibió la notificación y tiene hasta la próxima semana para presentar su descargo.

La primera reacción desde el entorno del presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, fue de total serenidad, ya que consideran que la inclusión del jugador incorporado recientemente tiene el respaldo legal. Es más, sostiene que desde las 11 de la mañana de Río de Janeiro ya figuraba en la lista de buena fe. El ex jugador de la selección argentino fue protagonista de la jugada más clara que tuvo su equipo para ganarlo en los 90 minutos, pero le erró a la pelota delante del arquero Agustín Rossi, que logró contener un cabezazo tras la ejecución de ese córner en el que el zaguero no pudo cambiar el rumbo del balón.

¡¡INCREÍBLE LA DOBLE CHANCE QUE SE PERDIÓ MARCOS ROJO!! ¡¡NO SE PUEDE CREER COMO NO LLEGÓ EL 1-0 DEL PINCHA ANTE FLAMENGO!!



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¿Qué sucedió con su inclusión? Horas antes del partido de ida, el jueves de la semana anterior, Estudiantes comunicó que la Conmebol le había avisado que Rojo no estaba habilitado para enfrentar a Flamengo en el inicio de la serie. El organismo argumentó su rechazo a la inscripción porque consideró que no cumplía con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA (especialmente el artículo 6), con el sistema TMS. Explicó que las transferencias deben realizarse dentro de las ventanas de pases (dos por año), y la AFA no tenía una ventana abierta en ese momento, aunque la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia lo admitió para jugar la Liga Profesional, tras dejar repentinamente a Racing.

Entonces, la dirigencia platense apeló al TAS, que resolvió favorablemente al pedido del club. Ante esa resolución, el DT Alexander Medina incluyó a Rojo entre los titulares para la revancha, que el equipo superó en la definición por penales, tras una igualdad en el partido que Marcos permaneció en el campo de juego hasta faltando 13 minutos, cuando ingresó Tiago Palacios en su lugar.

Lo mejor de Flamengo vs. Estudiantes

Desde Estudiantes fundamentan la tranquilidad en que no hay un argumento legal para justificar el reclamo de Flamengo en la Conmebol, porque la determinación fue del TAS y se trata de una autoridad superior.