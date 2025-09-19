Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Flamengo venció por 2-1 a Estudiantes La Plata como local en la Copa Libertadores
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Flamengo venció por 2-1 a Estudiantes La Plata como local, en un partido de la jornada 15 de la Copa Libertadores. Para Flamengo los goles fueron marcados por Pedro Guilherme Abreu dos Santos (a los 1 minutos) y Guillermo Varela (a los 9 minutos). Para Estudiantes La Plata el gol fue marcado por Leonardo Pereira (en contra) (a los 91 minutos).
En la próxima fecha, Flamengo se medirá con Estudiantes La Plata, mientras que Estudiantes La Plata tendrá como rival a Flamengo.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
LA NACION
Ir a Canchallena
Otras noticias de Copa Libertadores
Más leídas de Fútbol
- 1
Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
- 2
Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025
- 3
River vs. Palmeiras: resumen, goles y resultado del partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
- 4
“Estamos vivos”: el balance de Gallardo después de una derrota con sensaciones encontradas