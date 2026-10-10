Flamengo vs. Fluminense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Flamengo y Fluminense correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 11 de octubre a las 17.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Flamengo llega a este compromiso tras igualar 2-2 frente a Santos en su última presentación, buscando recuperar la senda del triunfo ante su gente. Por otro lado, Fluminense atraviesa un presente positivo luego de haber goleado 4-0 a Coritiba en la fecha anterior, lo que le otorga confianza para afrontar este clásico carioca.

Números que anticipan el duelo

Ambos elencos se encuentran en una etapa decisiva del torneo, donde cada punto es vital para sus aspiraciones en la tabla de posiciones. Históricamente, el enfrentamiento en el Maracanã suele ser cerrado y con una alta intensidad física debido a la rivalidad que los caracteriza.

Lo que está en juego

El resultado de este clásico es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la recta final de la temporada. Mientras Flamengo buscará consolidarse en la parte alta, Fluminense intentará aprovechar el envión anímico de su última victoria para escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación a competencias internacionales.