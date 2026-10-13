Fluminense - Palmeiras: horario, TV y formaciones del partido de ida la semifinal de la Copa Libertadores

Fluminense y Palmeiras se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio do Maracanã, en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Fluminense viene de perder ante Platense por 2-1 mientras que Palmeiras llega de perder ante LDU Quito por 3-2.

Todo lo que hay que saber

Fluminense vs. Palmeiras

Hora: 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 17 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Fluminense y Palmeiras en la tabla de posiciones

El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .