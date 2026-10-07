Fluminense vs. Coritiba por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Fluminense y Coritiba, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 8 de octubre a las 21.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Fluminense llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Corinthians en su última presentación. Por su parte, Coritiba atraviesa un presente complejo, ya que viene de sufrir una dura derrota por 5-0 ante Vasco da Gama y buscará en el Maracanã revertir su imagen reciente.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos afrontan realidades opuestas tras sus últimos resultados. Mientras que el equipo local logró imponerse con solvencia en su anterior partido, el elenco visitante llega con la urgencia de reponerse tras una caída abultada, factores que prometen influir en el planteo táctico de este enfrentamiento en el Rio de Janeiro.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo decisivo del certamen. Fluminense intentará consolidar su racha positiva para escalar posiciones, mientras que Coritiba necesita sumar puntos vitales para dejar atrás la goleada recibida y mejorar su situación en la tabla de posiciones.