Fluminense vs. Santos por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Fluminense y Santos correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A se disputará este domingo 18 de octubre a las 16.00 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en Rio de Janeiro.

El presente de ambos equipos

Fluminense llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación ante Flamengo por 1 a 0. Por el lado de la visita, Santos también buscará recuperarse luego de la derrota sufrida frente a Atlético Mineiro por 2 a 1 en la fecha pasada.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos se encuentran en un tramo decisivo de la temporada donde la regularidad en el tramo final del torneo es fundamental. El historial reciente muestra a dos equipos que atraviesan una actualidad irregular, buscando capitalizar su presencia en el Maracanã para escalar posiciones en la tabla de clasificación.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos clubes en este cierre de campeonato. Para Fluminense, hacerse fuerte como local es vital para mejorar su posición, mientras que para Santos, sumar de a tres como visitante es el objetivo prioritario para ganar terreno y dejar atrás el traspié ante el Galo.