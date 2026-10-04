Francia vs. Bélgica por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo Francia y Bélgica en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Francia y Bélgica correspondiente al grupo A1 de la Liga de Naciones se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el Stade de France, ubicado en la ciudad de Saint-Denis.
El presente de ambos seleccionados
Francia llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Italia en su presentación anterior. Por su parte, Bélgica atraviesa un buen momento tras haber conseguido una victoria contundente por 3-0 ante Turquía en su último encuentro.
Estadísticas y antecedentes
El equipo galo busca hacerse fuerte en condición de local en el Stade de France, mientras que los belgas llegan con la confianza en alza tras su reciente triunfo. El choque es fundamental para consolidar posiciones en la tabla del grupo A1.
Lo que está en juego
El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta cuarta jornada. Mientras Francia necesita sumar de a tres para escalar posiciones, Bélgica intentará aprovechar su racha positiva para mantenerse en la parte alta de la clasificación.
- 1
La renovación de Scaloni: cinco debutantes, una selección más joven y el proyecto hacia 2030
- 2
Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en esta fecha FIFA de amistosos
- 3
Cristiano Ronaldo echa nafta al fuego con un “like”, mientras en Portugal espera que acepte una reunión de paz con su entrenador
- 4
Boca goleó 3-0 a Unión, estiró su invicto y tuvo una noche especial de Leonel Flores en la Bombonera