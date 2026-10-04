Francia vs. Bélgica por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Francia y Bélgica correspondiente al grupo A1 de la Liga de Naciones se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el Stade de France, ubicado en la ciudad de Saint-Denis.

El presente de ambos seleccionados

Francia llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Italia en su presentación anterior. Por su parte, Bélgica atraviesa un buen momento tras haber conseguido una victoria contundente por 3-0 ante Turquía en su último encuentro.

Estadísticas y antecedentes

El equipo galo busca hacerse fuerte en condición de local en el Stade de France, mientras que los belgas llegan con la confianza en alza tras su reciente triunfo. El choque es fundamental para consolidar posiciones en la tabla del grupo A1.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta cuarta jornada. Mientras Francia necesita sumar de a tres para escalar posiciones, Bélgica intentará aprovechar su racha positiva para mantenerse en la parte alta de la clasificación.