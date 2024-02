escuchar

La desazón era enorme. Cuando durante la tarde-noche del sábado 15 de mayo de 2021 conoció el resultado positivo del hisopado realizado, Franco Petroli sintió impotencia y la ineludible cuota de frustración ante una posibilidad que se le escapaba. Podría haber tenido su estreno oficial y absoluto en el arco de River nada menos que frente a Boca, en la Bombonera, pero tanto él como Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux estaban contagiados de Covid-19. Esa situación derivó en que Alan Leonardo Díaz tuviera su debut inesperado, apenas dos días después de ser uno de los suplentes de la reserva, la categoría donde ni siquiera había actuado y que justamente tenía como titular a Petroli en un 4-2 sobre Independiente.

Hoy, el panorama es totalmente opuesto para Petroli, nacido el 11 de junio de 1998 en la localidad de Avellaneda, al norte de Santa Fe, donde viven poco más de 30.000 personas. No sólo disfruta de su primera temporada como titular en la elite del fútbol argentino defendiendo el arco de Godoy Cruz luego de brillar en la segunda división con Estudiantes, de Río Cuarto, equipo con el que estuvo a segundos de clasificarse a la final del Reducido, sino que además ostenta con orgullo el hecho de ser el único arquero de la Copa de la Liga Profesional que no recibió goles después de seis fechas. Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Belgrano, Unión y Racing no pudieron vulnerar al guardavalla de 25 años, que cuenta con el respaldo de una defensa hasta ahora inexpugnable, con Pier Barrios y Federico Rasmussen como pilares.

Franco Petroli, firme en el arco del Tomba Instagram @francopetroli

Líder de la zona “B” con 16 puntos, Godoy Cruz, conducido por Daniel Oldrá, también ocupa la primera posición en la tabla general y se prepara para recibir a Colo Colo el jueves, desde las 21.30, en el estadio Malvinas Argentinas, por la ida de la segunda instancia clasificatoria a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Siete días después habrá revancha en Santiago de Chile, y en el medio tendrá que disputar el encuentro de la séptima jornada del torneo doméstico ante Instituto.

En ese contexto, a la espera de recuperar al lesionado Hernán López Muñoz, aunque sostenido en los goles de Tomás Badaloni y el desequilibrio de Tomás Conechny, el dato más sorpresivo del Tomba pasa por su imbatibilidad con un arquero que nunca antes había sumado minutos en la elite del fútbol argentino, pero que llegaba con una estadística admirable: conservó el arco en cero en 15 de sus 25 encuentros con Estudiantes, donde fue cedido a préstamo por River. Atenta al buen rendimiento de Petroli, la dirigencia de la institución mendocina le ganó la pulseada a Colón e invirtió 250.000 dólares netos para comprarle a su par de Núñez el 50 por ciento del pase. Además, el acuerdo implica una obligación para adquirir otro 25 por ciento en 125.000 de la misma moneda cuando llegue a diez partidos oficiales.

“Vive para el fútbol”

Eduardo Alberto Montes trabaja como entrenador de arqueros en la reserva de River, pero durante casi una década cumplió ese rol en el plantel profesional, e integró nada menos que el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Al ser empleado del club no sólo se desempeñó con las principales categorías, sino también con las inferiores, donde aportó sus conocimientos para el desarrollo de Petroli, que se sumó en 2009 al cabo de dos pruebas que contaron con el visto bueno de Carlos Antas, uno de los formadores de la entidad millonaria.

“Lo conozco desde chiquito. Es un arquero muy técnico, un gran profesional que se cuida demasiado. Vive para el fútbol. Le hacía falta dar un salto y jugar en primera. Tenía más de 80 partidos (NdeR: fueron 89 compromisos por los puntos) en la reserva y estaba saturado de eso. Sabíamos que iba a rendir cuando le tocara jugar, porque tiene condiciones. Tiene una autoestima alta, es un chico que se tiene mucha confianza”, le asegura Montes a LA NACION, horas después de ver por televisión la gran actuación del número 1 de Godoy Cruz en el triunfo por 2-0 sobre Racing.

Franco Petroli junto a Franco Armani, en un entrenamiento en su etapa en River

A la hora de hacer una descripción sobre Petroli, “Tato”, como lo conocen sus seres queridos, no ahorra conceptos: “Tiene buen juego aéreo, juega bien con los dos pies. Es muy fuerte, muy potente, muy reactivo. Es muy bueno en el uno versus uno, se te planta y aguanta. A medida que vaya creciendo y vaya jugando, será cada vez mejor”.

Montes, de pasado como arquero en River, donde defendió el arco tres veces oficiales en 1982, recuerda el episodio adverso de Petroli con el Covid-19 le impidió atajar: “Franco llevaba dos días sin entrenarse con nosotros. Todos pensamos que Petro no iba a estar contagiado, pero le dio positivo. No sabemos cómo fue, seguramente el virus estaba dando vueltas en el predio de Ezeiza. Estaba con mucha bronca porque siempre tenía ansias de debutar y era una buena oportunidad, pero se lo tomó con calma. El tiempo a veces determina las cosas. Por ahí, en ese momento no estaba tan maduro. Es muy difícil atajar en la primera de River con 23 o 24 años. Yo creo que un arquero siempre logra asentarse a los 26 o 27 años”.

Franco Petroli, durante su etapa como suplente de Armani en River Instagram @francopetroli

De promesa a realidad

Entre sus 25 cotejos con Estudiantes (Río Cuarto) y los seis que lleva en Godoy Cruz, Petroli registra una marca impresionante: 21 vallas invictas. Por supuesto que semejante mérito no sólo es suyo, sino también del funcionamiento colectivo a nivel defensivo, tanto en el club cordobés como en el mendocino, donde ya se hizo dueño del récord de la historia del equipo en las competencias que disputó bajo la órbita de la AFA, desplazando del primer lugar a Nelson Ibáñez.

Aunque es consciente de que su nombre está en el centro de la escena porque es una de las figuras de la Copa de la Liga, Petroli se aferra al perfil bajo. Adoptó la línea de trabajo que le inculcó el River de Marcelo Gallardo y prefiere centrarse en la competencia, en lugar de conceder entrevistas en este momento tan especial para él.

Con pasado en las selecciones sub 17 y sub 20 de Argentina, al punto de que actuó en los mundiales de esas categorías en Chile y Corea del Sur, respectivamente, Petroli apenas jugó un amistoso en River. Ocurrió el 22 de diciembre de 2022, cuando Martín Demichelis lo puso como titular para que atajara en el primer tiempo de su estreno absoluto en Villa Mercedes, San Luis, donde perdió por penales tras empatar 0-0 contra Unión La Calera.

Campeón en cuarta, séptima y octava, Petroli era una de las promesas de River. No tuvo la oportunidad de lucirse en el arco del club, pese a que en 15 ocasiones oficiales fue el banco de suplentes. Sin embargo, hoy tiene la recompensa a tanta perseverancia porque es una de las figuras de Godoy Cruz, la sensación del campeonato.

Franco Petroli, invicto en las primeras seis fechas de la Copa de la Liga Instagram @francopetroli