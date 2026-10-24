Gala del Balón de Oro 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Balón de Oro es el premio más deseado entre los galardones individuales del planeta fútbol. El prestigio que implica para los futbolistas ser erigidos como “El Mejor” de Europa los posiciona en un altar de reconocimiento que nadie se quiere perder. Y el de esta temporada se conocerá este lunes, con Lionel Messi entre los grandes favoritos. Aunque una cosa tiene clara Leo: conoce bien ese sabor, lo ganó ocho veces y nadie más se impuso tanto como él.

La gala de premiación que reconocerá además de futbolistas a entrenadores, equipos y goles en las distintas categorías, se llevará a cabo este lunes 26 de octubre en Londres.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Harry Kane, los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 Canchallena

La fiesta organizada por la revista France Football tiene este año a cinco principales candidatos al premio mayor: Lionel Messi (Inter Miami - Argentina), Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra), Lamine Yamal (Barcelona - España), Rodri (Manchester City/Barcelona - España) y Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia).

La ceremonia se llevará a cabo en The London Palladium de Londres, Inglaterra, a partir de las 17 (horario argentino) y se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por streaming a través de la plataforma DAZN y el sitio oficial del Balón de Oro. Además de Messi, Lautaro Martínez figura entre los 30 nominados a Mejor Jugador y Emiliano ‘Dibu’ Martínez es uno de los 10 candidatos al Mejor Arquero.

Lionel Messi ganó el Balón de Oro en ocho ocasiones; nadie se impuso tanto como él FRANCK FIFE - AFP

El período contemplado para las votaciones es entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha de la final del Mundial en la que España derrotó a la selección argentina por la mínima diferencia, con gol de Ferrán Torres, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Por este motivo, resulta trascendental lo hecho por cada candidato en la Copa del Mundo, tal como ocurrió cuando Messi ganó el premio por octava vez en 2023 después de haberse consagrado en Qatar 2022, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).

La joven estrella de Barcelona y España, Lamine Yamal, está convencida de que merece el Balón de Oro y así lo expresó públicamente JULIEN DE ROSA - AFP

Nominados al Balón de Oro 2026