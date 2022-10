“Gallardo es de River, de River no se va”, el contundente mensaje de los hinchas sobre la continuidad de su entrenador

La caída en la Bombonera, la dura eliminación por la Copa Argentina sufrida ante Patronato y una particularidad que se dará por primera vez en los ocho años que lleva Marcelo Gallardo como entrenador de River: el club cerrará la temporada sin trofeos. Sin embargo, durante el 5-0 contra Estudiantes, el público que llenó el Monumental se expresó en favor del entrenador. Los cantos por el Muñeco hablaron claramente del amor que tiene el hincha millonario al director técnico: pidieron que Gallardo se quedara.

“Olelé, olalá, Gallardo es de River, de River no se va”, sonó desde los cuatro costados del estadio. Ni el peor año de la gestión del DT cambia lo que opinan los simpatizantes. “Fue un año difícil para todos y hay que ponerle el pecho. Tenemos la misma desilusión de la gente. Solamente hago foco en lo que no pudimos hacer en todos los partidos del segundo semestre del año”, había manifestado el entrenador luego de la eliminación por Copa Argentina.

GALLARDO ES DE RIVER, DE RIVER NO SE VA.

Enorme respaldo del Monumental para el Muñeco. pic.twitter.com/u1DDEl6nGo — River, el más grande (@RiverRMG) October 6, 2022

Frente al Pincha y con la goleada consumada junto a una excelente actuación, los fanáticos volvieron a cantar: “Muñeeeco, Muñeeeco”, bajaba desde todos los sectores. Nadie en River piensa que el ciclo de Gallardo vaya a concluir a fin de año. Todos los caminos conducen a que el entrenador irá por un desquite en 2023.

Además, el presidente millonario, Jorge Brito, dijo que la cuestión se resolverá antes del cierre del año. “Lo decimos siempre: el próximo mes estaremos definiendo la continuidad de Gallardo. Somos conscientes de que tenemos el mejor técnico. Es el que más conoce el paladar del hincha de River y es capaz de revertir este presente. No está bueno hablar en lugar de otro. Es el propio Marcelo el que debe buscar el momento para decidir cuál será su futuro. Nosotros tenemos un vínculo de mucha cercanía, solemos tener charlas dos o tres veces por semana. Desde nuestro lado siempre estaremos para acompañar. El día en que se vaya Gallardo de River va a llegar, pero espero que no me toque a mí como presidente”, declaró.

Compacto de River 5 vs. Estudiantes 0

El 2022 de River tuvo golpes de escena demoledores: la eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga a manos de Tigre, como local; la marginación de la Copa Libertadores en octavos contra Vélez, también en el Monumental; el adiós a la Copa Argentina por la caída frente a Patronato en una serie de penales en los cuartos de final, en La Rioja. Además, el equipo está a 9 puntos de Tucumán en la Liga Profesional, a falta de cuatro fechas, y perdió los dos superclásicos del año, sin hacerle goles a Boca (1-0 en ambos casos, en cada estadio).

La recuperación frente a Argentinos y Estudiantes acercó a River al cumplimiento del único objetivo que le queda, la clasificación para disputar la Libertadores, mediante la tabla general, en la que se ubica tercero (con 67 unidades, 6 más que Gimnasia y 9 más que Argentinos). La banca de los simpatizantes es absoluta: la felicidad que les dio Gallardo se mide en años de mucho éxito, 14 títulos de campeón incluidos, y también en la categoría de un estilo con el que la gente se siente identificada.

LA NACION