Gary Medel le respondió a Rodrigo De Paul por las críticas argentinas en Calama

Históricamente hubo roces entre las selecciones de Argentina y Chile, y anoche no fue la excepción. Luego de que la selección derrotara en la altura de Calama por 2-1 a la Roja, en conferencia de prensa Rodrigo de Paul expresó su malestar por los malos tratos recibidos desde el momento en que pisaron suelo chileno: “Nos tocó estas tres horas en el aeropuerto, sin poder ir al baño… llegamos al hotel y no funcionaba el aire acondicionado. Había entre 30 y 32 grados en las habitaciones. Tuvimos que dormir con las ventanas abiertas y se escuchaban las sirenas, por lo que no pudimos dormir. Hoy nos levantamos y no teníamos agua”, detalló.

Las frases del mediocampista argentino que fueron retrucadas horas más tarde por uno de los defensores históricos de la Roja: Gary Medel .El defensor, que fue titular anoche, contraatacó luego de escuchar lo que había dicho el argentino: “Eso también nos pasa a nosotros. Se la tienen que comer calladitos. Ellos nos hicieron ir a Buenos Aires y después a Santiago del Estero (en referencia al partido de Eliminatorias anterior entre ambas selecciones). No tienen nada que decir. A nosotros también nos hacen esperar tres horas en los controles”, declaró Medel y agregó: “Los protocolos sanitarios son tanto para la Argentina como para nosotros. Cuando llegamos también nos hacen esperar tres horas, eso es una regulación de Chile”.

El descargo de De Paul

Rodrigo De Paul contó todos los problemas que tuvo la selección en Calama

Sobre el partido, comentó: “Estamos un poco complicados con la clasificación, pero no estamos muertos, vamos a ir a La Paz a sacar esos tres puntos. No creo que haya sido justo el resultado. El segundo tiempo no llegaron nunca al arco. Merecimos al menos un empate”.

Medel suele ser protagonista de los cruces entrre argentinos y chilenos. El pico lo tocó en la Copa América de Brasil 2019, en el partido por el tercer puesto, cuando tuvo un enfrentamiento fuerte con Lionel Messi y Gary Medel. A raíz de este hecho el árbitro del encuentro les mostró la tarjeta roja a ambos jugadores.

Lionel Messi y Gary Medel reciben la tarjeta roja en el partido por el tercer puesto de la Copa América Brasil 2019 Victor R. Caivano - AP

El demorado cambio de Bravo

Tras la derrota, Chile tiene complicada las posibilidades de clasificarse al Mundial de Qatar 2022. Durante el primer tiempo, el capitán de La Roja Claudio Bravo, debió abandonar el campo de juego por problemas físicos. Cerca de la media hora de juego, el arquero le hizo señas al kinesiólogo del equipo para informarle de una molestia en la ingle. Cerca del banco se lo veía a Brayan Cortés realizando la entrada en calor. Ante la demora del cambio, de manera inexplicable, el juego siguió con normalidad mas allá de la dolencia del ‘1′. Todo desembocó en que a los 33′ un remate de Rodrigo De Paul provocara una reacción a medias del arquero y el rebote que cedió fue muy bien aprovechado por un atento Lautaro Martínez que puso el 2-1. Luego de esa jugada, se realizó el cambio.

Resultó curiosa la explicación que dio Lasarte, el uruguayo que dirige a Chile: “El cambio se demoró lo que entendimos. Yo no tenía claro qué ocurría, hasta que alguien me avisó que había comentado que tenía una molestia. Él me hizo el gesto de que había que cambiar. Ahí todo lo que tardamos en preparar a Brayan Cortés y que entrara. La lesión de Bravo le va a impedir competir el siguiente partido”, expresó, en la conferencia de prensa posterior a la derrota. Quedó claro que el técnico desconocía la lesión que arrastraba el capitán de su equipo.

Claudio Bravodeja la cancha, contrariado JAVIER TORRES - AFP

Después, Lasarte deslizó su inconformidad con el resultado: “Yo creo que fue un partido para un empate, no era para perder. Pero cometimos un error y no materializamos. Creo que Argentina tiene un muy buen equipo. No solo por los futbolistas que lo conforman, si no por la idea. Tiró la pelota a la tribuna. A veces hay que hacer eso en las Eliminatorias”

Respecto a lo que pasó en la cancha, los medios locales fueron críticos con su selección, aunque tampoco ahorraron dardos contra los argentinos. Carlos Tapia, de La Tercera escribió: “Los ánimos se caldeaban y el tiempo corría, en contra de La Roja. Pulgar y Sánchez se ganaron amonestaciones evitables, producto de la calentura de la frustración y de las artimañas propias de los argentinos. Los defensores transandinos lograron desconcentrar a un Alexis “sacado”.

La floja respuesta de Bravo en el gol de Lautaro

Gol de Lautaro Martínez

Mientras Argentina sigue siendo la selección con más partidos invictos (con el de ayer suma 28), Chile se encuentra en la séptima posición de las Eliminatorias con 16 unidades. El próximo partido de los dirigidos por Lasarte será ante Bolivia en la altura de La Paz, el próximo martes, y luego cerrarán la clasificación frente a Brasil de visitante y ante Uruguay de local, en la doble fecha de marzo. No solo deberá ganar los partidos que le quedan, sino aguardar por otros resultados, ¿Llegará a Qatar?