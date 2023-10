escuchar

No fue el cierre de temporada que esperaban en Inter Miami. Si bien compitieron hasta último momento y estuvieron muy cerca de conseguir la clasificación a la postemporada, el conjunto de Lionel Messi cerró el calendario 2023 con una derrota por 1-0 ante Charlotte. Tras el partido, Gerardo Martino, el DT del equipo, enfrentó los micrófonos y tuvo un cruce intenso con un periodista mexicano. Tan fuerte fue el ida y vuelta que el entrenador argentino determinó no seguir dialogando con él, porque consideró que le estaba faltando el respeto

“ ¿Considera un fracaso la participación del Inter Miami en el torneo? Con grandes estrellas, lo trajeron a usted para levantar al equipo no solamente para competir, porque la afición exige que ustedes debían estar entre los primeros lugares ”. Con esa pregunta comenzó el cruce entre Martino y el periodista mexicano. Que inmediatamente sumó otra consulta: “ En México dicen que el equipo juega mejor con Jaime Lozano que con usted, ¿qué piensa? ”.

Gerardo Martino se molestó con un periodista mexicano que se negó a dialogar cuando él le realizó una pregunta. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los gestos de Martino ante cada pregunta permitían comprender la incomodidad. Por eso el entrenador fue directo antes de comenzar a explicar qué pensaba ante cada consulta: “Ah, vino con todo, con los tapones de punta usted esta noche. Usted no es mexicano, ¿no?”. Y continuó con su declaración: “ Si juega mejor (la selección de México), bienvenido sea y significa que ha sido para bien y por supuesto que las comparaciones no sé si habría que hacerlas. Lo que hay que hacer es apoyar el proceso que empezó y que termine en buena forma ”.

En el momento en el que respondió acerca de si consideraba un fracaso no haber clasificado a los playoffs con Inter Miami y terminara penúltimo en la Conferencia Este de la MLS, el DT fue más enérgico, ya que su desembarco al club fue con la temporada en marcha y casi con la mitad de los partidos disputados, por eso su respuesta comenzó: “Depende de cómo se lo mire”.

Y continuó: “Los cambios que se produjeron, ¿en qué momento fueron? ¿enero, febrero, marzo? Contésteme lo que le estoy preguntando”, le pidió Martino al cronista. “¿Desde qué momento analiza esto usted? ¿desde principio del año?”, insistió con un tono menos amigable.

Sin detenerse en el cruce el entrenador argentino continuó con sus consultas para el periodista mexicano que le respondió, aunque como no tenía el micrófono era imposible escuchar qué le decía. Pero Martino no abandonó el cruce: “Yo le hago una pregunta para que me conteste, sino habla usted solo”. Cuando el técnico de Inter encontró que eran evasivas se molestó más porque el periodista sólo quería que Martino conteste no que haga preguntas: “Si tengo ganas, sino no le contesto”, sostuvo el técnico y un segundo después se cansó y cerró el diálogo: “ Vamos a otro, me falta mucho el respeto usted a mí, por ser un hombre grande demasiado ”.

Durante la conferencia de prensa, el técnico Gerardo Martino tuvo un 🤬cruce opiniones con la prensa sobre si fue un fracaso la temporada de la #MLS y sobre la selección de #México 🇲🇽con Jaime Lozano.



👉¿Estuvo profesional el cruce de preguntas y respuestas?#somosunanimo pic.twitter.com/8prq27T3Gz — Unanimo Deportes (@UnanimoDeportes) October 22, 2023

Si bien es real que la expectativa era que Inter Miami de la mano de Martino, Messi, Sergio Busquet y Jorde Alba pudieran estar en la postemporada, también es real que con ellos también celebró el primer título de la historia de Inter al conseguir la Leagues Cup. El próximo paso del equipo será un gira por Asia, en noviembre, con dos partidos en China, después liberará a sus jugadores para las vacaciones y regresarán a la actividad a fines de febrero de 2024.

LA NACION