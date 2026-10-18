Getafe vs. Rayo Vallecano por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Getafe y Rayo Vallecano, correspondiente a la novena jornada de la Liga de España 2026, se disputará este lunes 19 de octubre a las 16.00 h en el Estadio Coliseum, ubicado en Getafe.

El momento de los equipos

El conjunto local llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse, luego de haber sufrido una derrota por 3-0 ante Barcelona en su última presentación. Por su parte, el equipo visitante arriba tras igualar 1-1 frente a Osasuna en la fecha anterior, buscando sumar de a tres en esta visita a Getafe.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos se miden en un tramo de la temporada donde cada punto resulta vital para las aspiraciones en la tabla de posiciones. El rendimiento reciente de los conjuntos muestra una urgencia por consolidar su juego, con el Getafe tratando de hacerse fuerte en casa y el Rayo Vallecano intentando trasladar la solidez defensiva demostrada en su último encuentro fuera de su estadio.

Lo que está en juego

La disputa de estos tres puntos es fundamental para ambos clubes. Mientras que el Getafe busca escalar posiciones y dejar atrás el traspié ante Barcelona, el Rayo Vallecano pretende mantener su racha positiva y sumar puntos valiosos en condición de visitante para afianzarse en la parte media de la clasificación de la Liga de España.

Todo lo que hay que saber

Getafe vs. Rayo Vallecano

Hora: las 16.00 h

Partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.