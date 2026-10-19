Gio Simeone rompió la sequía en Torino con dos goles, uno impresionante, e igualó a Milito con 86 tantos en la Serie A

En el último mercado de pases fue una de las alternativas que manejó River para reforzar su delantera. Hubo gestiones con Giovanni Simeone, pero finalmente no se llegó a un acuerdo por diferencias económicas por el valor de su pase -valuado en siete millones de euros según Transfermarkt- y por sus pretensiones para firmar contrato. River fue el club en el que se formó, debutó en primera y disputó 33 partidos (cuatro goles y tres asistencias). Finalmente, la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo concretó las incorporaciones de Lucas Beltrán y Rafael Borré.

En agosto de 2016, Simeone se fue de River a Genoa en una operación por 5,1 millones de euros. Punto de partida para una carrera en el calcio que lo tiene hasta estos días, con pasos por Fiorentina, Cagliari, Verona, Napoli y Torino, donde este lunes marcó sus dos primeros goles en la temporada de la Serie A.

Torino venció 3-0 a Parma de visitante, con dos grandes definiciones de Gio Simeone. A los cuatro minutos entró por el segundo palo para empalmar de primera, y de zurda, un centro desde la derecha de Belghali. El segundo tanto fue más espectacular; recibió la pelota cerca en campo rival, cerca del círculo central, y avanzó unos pasos para sacar un remate desde 30 metros que se metió en un ángulo.

Giovanni Simeone ya despachó el impresionante derechazo que entrará en un ángulo; fue el 3-0 de Torino Massimo Paolone - LaPresse

Con estos dos tantos, Gio alcanzó los 86 -solo por Serie A- e igualó a Diego Milito en el 10° puesto entre los máximos goleadores argentinos en el torneo de primera división de Italia. La lista la encabeza Gabriel Batistuta (183), seguido por Hernán Crespo (153), Lautaro Martínez (136), Paulo Dybala (131), Gonzalo Higuaín (125), David Trezeguet -nacionalizado francés- (123), Mauro Icardi (121), Abel Balbo (117), Rodrigo Palacio (93) y Simeone y Milito (86).

El hijo mayor de Diego Simeone, que es segundo capitán en el plantel, no había marcado en las seis fechas anteriores. El entrenador Ignazio Abate respondió sobre la sequía del N° 18: “Es verdad que no encontraba el gol, pero siempre ha trabajado con gran humildad y ha jugado para el equipo. Es un líder en el vestuario porque siempre es positivo, se entrena todos los días al máximo con 31 años, y el delantero luego vive de momentos. Si empujas todos los días, la rueda gira. Fueron dos grandes goles. No puedo olvidar tampoco a todos los otros delanteros que tengo en el plantel: Kulenović, Zapata y Pellegri entran siempre con una gran actitud. Estoy seguro de que llegará el momento de todos. El Cholito se lo merece”.

Ci vediamo venerdì allo Stadioooo 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/fJyg7AFLqd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 19, 2026

La consideración que Abate tiene sobre el atacante quedó demostrada en la corrida que hizo para sumarse a la montaña de festejo en uno de los goles. En la temporada pasada, Simeone anotó 11 tantos en 32 presencias, pero el de este lunes fue su primer doblete en Torino, club al que llegó a mediados de 2025 porque en Napoli no tenía continuidad, más allá de que festejó dos scudettos y se ganó el aprecio de los tifosi por su disposición a sumar desde el lugar que le tocara. Su temporada más efectiva en la Serie A fue en 2021/22, con los 17 tantos que convirtió para Verona. Las otras veces que alcanzó los dos dígitos en un torneo fue en Cagliari (12), Fiorentina (14) y Genoa (12).

Tras el encuentro, Simeone comentó en la conferencia de prensa que no vivía obsesionado por volver al gol: “Sinceramente, siempre me he centrado en intentar ganar partidos y dar lo mejor de mí para el equipo. Sin duda, somos un equipo nuevo, con un nuevo entrenador, con muchas cosas por aprender, y es normal que a veces alguien falle al marcar. Nunca hay que rendirse, y es cierto que si trabajas duro, las cosas llegarán. Lo vivo por experiencia y trato de demostrar a mis compañeros que, cuando las cosas no salen como uno espera, hay que seguir trabajando porque la oportunidad llegará más adelante. Estaba tranquilo; sabía que la pelota entraría tarde o temprano. Es algo que hacemos desde niños, marcar goles o jugar al fútbol. Es algo en lo que no tienes que pensar; al final, siempre es así”.