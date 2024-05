Girona y los dilemas de la primera Champions League de su historia: del “divorcio” de Manchester City a reformar su estadio

Escuchar

La histórica campaña de Girona en la liga de España sorprendió a todos. Incluso, a sus propios dirigentes. La clasificación a la Champions League, el primer torneo continental que jugará el equipo catalán en sus 93 años de vida, lo obliga a tomar decisiones en tiempo récord: por un lado, adaptar su estadio a las normas de la UEFA, aunque eso implique dejar de recaudar cientos de miles de euros por los cinco mil espectadores menos que tendría el estadio de Montiliví. Por el otro, el club catalán tendrá que demostrar ante un órgano de control europeo su independencia organizativa del City Football Group, el conglomerado que tiene 13 escudos en todo el mundo y cuya nave insignia es el Manchester City inglés.

Sobre este segundo punto, el portal español Relevo informó que los dirigentes catalanes estudian la posibilidad de “divorciarse” de Manchester City para no tener problemas con los controladores europeos. “El Girona tiene vía libre para jugar la Champions aunque también participe el equipo inglés en la competencia, siempre y cuando realice una reestructuración en su consejo de administración”, publicó el portal. Y detalló que tres consejeros -Ingo Bank, John MacBeath y Simon Cliff- abandonen el club ya que también integran el organigrama del City. Su salida le demostraría a la UEFA que la institución inglesa no se entromete en las determinaciones del equipo catalán.

📹 INSIDE | 4 DE MAIG DE 2024 ✨ pic.twitter.com/Z9ZBbmQeMr — Girona FC (@GironaFC) May 4, 2024

Relevo también agrega que Girona deberá demostrar que el City no tiene ningún tipo de influencia en el área deportiva. Es cierto, aunque a medias. El responsable del área es el español Quique Cárcel, pero la composición actual del plantel gerundense tiene futbolistas cedidos por los ingleses: el lateral brasileño Yann Couto está prestado por el gigante de Manchester. Y el venezolano Yangel Herrera llegó a Cataluña proveniente del City -costó 5 millones de euros, según el portal Transfermarkt-. Estas no son las únicas transacciones entre el City Group y el nuevo equipo de la Champions: la estrella de esta temporada, el extremo izquierdo brasileño Sávio llegó proveniente del Troyes y recalará en el City. Más aún después de su espectacular campaña. Tiene apenas 20 años: el club francés acaba de descender a la tercera división del fútbol galo y, al igual que Girona, también integra el paraguas del City Football Group. Una triangulación en toda regla.

El mercado de pases, aún sin empezar en Europa, arroja más datos sobre la relación City-Girona. Por más que la prensa española no dude sobre la inscripción de los catalanes en la próxima Champions, los nombres en el actual plantel y los que podrían llegar hablan a las claras de la influencia del conglomerado inglés financiado con capitales de los Emiratos Árabes.

Luciano Rodríguez, estrella de la selección uruguaya y del campeón de su país, Liverpool, recalaría en Girona para jugar la Champions. ¿Comprado con dinero fresco del club español? No. Los 14 millones de euros por el 75% del pase del charrúa (20 años) serían aportados por el City Group , con la esperanza de que se foguee en tierras catalanas y más tarde pueda recalar en el club patriarca. Algo parecido a lo que ocurrió con Valentín Castellanos. Centrodelantero como Rodríguez, el argentino se destacó en Montevideo City Torque, pasó a NYCFC en la MLS, otro club del City Group, y desde allí saltó a Girona. En la última temporada fue vendido a Lazio, de Italia, donde permanece.

GIRONA, TERRITORI DE CHAMPIONS ❤️🤍 pic.twitter.com/5YDXRH67rs — Girona FC (@GironaFC) May 4, 2024

En julio de 2023, la UEFA aceptó que varios equipos con los mismos propietarios puedan jugar diferentes torneos continentales: Aston Villa (Inglaterra) y Vitoria de Guimaraes (Portugal); Brighton (Inglaterra) y Unión Saint-Gilloise (Bélgica); Milan (Italia) y Toulouse (Francia). El puntapié inicial, sin embargo, había sido el permiso para que Red Bull Salzburg (Austria) y Red Bull Leipzig (Alemania) disputaran también la Champions League. Los dos clubes de la bebida energizante debieron sortear exigencias semejantes a las que ahora le competen al Girona. Si alemanes y austríacos pudieron jugar, en España dan por hecho que la UEFA no se entrometerá en el camino de los catalanes.

Jugar en Montilivi, pese a ganar menos dinero

El caso del estadio es el primero que tendrá que resolver la junta directiva del Girona de cara al bautismo en la Champions League. Montilivi, la casa del equipo catalán, tiene tribunas tubulares que inflan su capacidad hasta los 14.600 espectadores actuales. Se trata del coliseo más pequeño de toda LaLiga: tiene 481 asientos menos que el estadio de Rayo Vallecano, el tercer equipo de Madrid.

Sin embargo, los requisitos de la UEFA con los estadios harían que el aforo cayera hasta los 9.500 espectadores. Es decir, cerca de 5 mil asistentes menos por encuentro, ya que el ente europeo no permite las tribunas tubulares: esos lugares quedarían vacíos. Además, Girona tendría que ampliar el espacio disponible para los medios de comunicación y dejar aún más ubicaciones para los sponsors del torneo. En estas condiciones, la participación en la Champions le provocaría un agujero financiero por el dinero que dejaría de ganar al jugar en un estadio demasiado pequeño. Este viernes, el club gerundense confirmó que la UEFA aceptó su plan de renovaciones, por lo que jugará en su casa.

Montilivi acogerá los partidos de Champions



El organismo europeo ha validado las reformas propuestas por el Club que harán que el estadio reúna los requisitos solicitados.https://t.co/gZ0BGLq5Gd — Girona FC (@GironaFC_ES) May 10, 2024

Se respeta así la voluntad del el entrenador del equipo, Míchel, quien siempre tuvo la decisión tomada. No quiere irse de su casa bajo ningún punto de vista. “Para competir, tiene que ser en Montilivi”, dijo Michel, el responsable de ese milagro deportivo de 2024 llamado Girona.

“El problema son las gradas supletorias, pero si tiene que ser menos aforo... el llevar la Champions a otro lugar, no lo veo. Este año solo hemos perdido en casa con el Real Madrid. Si vas a Montjuic, no jugás de local, aunque quepa más gente. Hay que hacer los retoques a Montilivi y ya está. No veo una Champions fuera de Montilivi”, sentenció el DT español. Teléfono para los dirigentes, que tienen la pelota para la decisión final.

